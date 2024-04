USA poskytli záruky v zaobchádzaní s Assangeom v prípade jeho vydania

Londýn 17. apríla (TASR) - Americká vláda poskytla záruky v spojitosti s právami zakladateľa portálu WikiLeaks Juliana Assangea v prípade jeho vydania z Británie do USA. TASR informuje podľa utorkových správ agentúr DPA a Reuters.



USA zaručili, že Austrálčan Assange bude pod ochranou prvého dodatku ústavy - ktorý v USA zaisťuje slobodu prejavu -, na súde voči nemu nebudú predsudky z dôvodu jeho národnosti a nebude mu udelený trest smrti, píše AP.



Vrchný súd v Londýne v marci rozhodol, že Assange nemôže byť do USA vydaný bez konkrétnych záruk, pripomína Reuters. Spojeným štátom dal čas do 16. apríla na to, aby poskytli záruky týkajúce sa práv Assangea na základe prvého dodatku americkej ústavy.



Washington žiada o vydanie Assangea do USA za údajné sprisahanie po tom, ako zverejnil státisíce uniknutých tajných dokumentov týkajúcich sa aktivít Spojených štátov okolo vojen v Afganistane a Iraku.



Ďalšie vypočúvanie v spojitosti s Assangeovým vydaním je na londýnskom súde naplánované na 20. mája. Sudcovia tam majú posúdiť návrh USA i reakcie zo strany Assangeových právnikov. Tí však v minulosti v iných prípadoch záruky Spojených štátov kritizovali, píše Reuters.



Assangeova manželka Stella Assangeová záruky zo strany USA označila za očividne úskočné slová. USA podľa jej slov v spojitosti s prvým dodatkom neudelili žiadnu záruku a v prípade trestu smrti poskytli len štandardnú záruku. Americkú vládu vyzvala, aby zrušila stíhanie jej manžela.



Americký prezident Joe Biden minulú stredu (10. apríla) uviedol, že zrušenie trestného stíhania zvažuje. Reagoval tak na februárový návrh austrálskeho parlamentu, ktorý vyzval na ukončenie právnej ságy okolo tohto Austrálčana.



Assange sa proti vydaniu do USA bráni už viac než desať rokov. Sedem rokov strávil na veľvyslanectve Ekvádoru v Londýne, posledných päť rokov v prísne stráženom britskom väzení Belmarsh.