USA poskytnú Česku ďalších 200 miliónov dolárov na modernizáciu armády

Praha 16. februára (TASR) - Spojené štáty poskytnú Česku v rámci vojenskej spolupráce ďalších 200 miliónov dolárov (takmer 187 miliónov eur) na modernizáciu armády. Vo štvrtok to oznámil nový veľvyslanec USA v Česku Bijan Sabet, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Tieto peniaze sú určené na posilnenie kapacity Česka na odstrašovanie, obranu proti zvýšenej hrozbe z Ruska a na pomoc pri nahradení vojenských kapacít, ktoré Česká republika poskytla alebo poskytne Ukrajine," uviedol Sabet na svojej prvej oficiálnej tlačovej konferencii.



Ide o ďalšiu finančnú podporu zo strany USA. Na jeseň minulého roka Česku prisľúbili 106 miliónov dolárov.



Podľa veľvyslanca by to malo posilniť spojenectvo medzi ČR a Spojenými štátmi. Ambasádor tiež Česko pochválil za pomoc, ktorú poskytlo Ukrajine či ukrajinským utečencom. Dodal, že obe krajiny budú Ukrajine naďalej pomáhať.



Sabet je veľvyslancom USA v Česku oficiálne od stredy, keď odovzdal poverovacie listiny českému prezidentovi Milošovi Zemanovi. Pozícia amerického veľvyslanca v Prahe bola dva roky neobsadená. Sabetov predchodca Stephen King z funkcie odišiel s nástupom prezidenta Joea Bidena začiatkom roka 2021. Sabet za svoje priority označil oblasti demokracie, bezpečnosti a energetiky.









(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)