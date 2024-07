USA poskytnú Filipínam 500 miliónov dolárov na vojenské účely

Manila 30. júla (TASR) - Spojené štáty poskytnú Filipínam 500 miliónov dolárov na vojenské účely, uviedol v utorok minister zahraničných vecí USA Antony Blinken. Informovala o tom agentúra AP a AFP, píše TASR.



Washington posilňuje vzťahy s Manilou vzhľadom na rastúcu asertivitu Číny v Juhočínskom mori. Blinken bol v Manile spolu s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom v rámci ázijsko-tichomorskej cesty s cieľom posilniť sieť spojenectiev Washingtonu zameraných na protiopatrenia voči aktivitám Pekingu.



Blinken a Austin sa stretli s filipínskym prezidentom Ferdinandom Marcosom, následne viedli rozhovory so svojimi filipínskymi náprotivkami Enriquem Manalom a Gilbertom Teodorom.



"Filipínam teraz vyčleňujeme ďalších 500 miliónov dolárov na vojenské účely s cieľom posilniť bezpečnostnú spoluprácu s naším najstarším zmluvným spojencom v tomto regióne," povedal Blinken na spoločnej tlačovej konferencii. Investícia má pomôcť modernizovať filipínske ozbrojené sily a pobrežnú stráž.



Tieto finančné prostriedky sú súčasťou dvoch miliárd dolárov na financovanie zahraničných vojenských operácií, ktoré USA schválili v apríli.



Najnovšia návšteva amerických predstaviteľov nasledovala po sérii stupňujúcich sa konfrontácií medzi filipínskymi a čínskymi plavidlami v sporných vodách. Tie vyvolali obavy, že Washington by mohol byť zatiahnutý do konfliktu vzhľadom na zmluvu o vzájomnej obrane s Manilou.



Prezident Marcos v utorok povedal Austinovi a Blinkenovi, že je veľmi spokojný s otvorenými komunikačnými linkami s USA, ktoré pomohli Manile pružne reagovať na rôzne situácie vrátane problémov v Juhočínskom mori.



Práve blízkosť Filipín k Juhočínskemu moru a k Taiwanu by z nich urobila kľúčového partnera USA v prípade vypuknutia konfliktu v tomto regióne.



Blinken a jeho čínsky náprotivok Wang I sa v sobotu stretli na okraji stretnutia ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie v Laose. Podľa vyhlásenia ministerstva zahraničných vecí Wang I Blinkenovi povedal, že Spojené štáty by sa mali "zdržať rozdúchavania ohňa, vyvolávania problémov a podkopávania stability na mori".