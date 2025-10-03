< sekcia Zahraničie
USA poskytnú Libanonu 230 miliónov dolárov na boj proti Hizballáhu
Libanonský zdroj oboznámený s touto vecou uviedol, že financovanie zahŕňa 190 miliónov dolárov pre libanonské ozbrojené sily a 40 miliónov dolárov pre vnútorné bezpečnostné sily.
Autor TASR
Washington/Bejrút 3. októbra (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa tento týždeň schválila 230 miliónov dolárov pre libanonské bezpečnostné sily, ktoré sa snažia odzbrojiť militantné hnutie Hizballáh. Agentúra Reuters o tom informovala s odvolaním sa na zdroje z Washingtonu aj Bejrútu, píše TASR.
Libanonský zdroj oboznámený s touto vecou uviedol, že financovanie zahŕňa 190 miliónov dolárov pre libanonské ozbrojené sily a 40 miliónov dolárov pre vnútorné bezpečnostné sily.
Asistenti demokratických členov amerického Kongresu doplnili, že finančné prostriedky boli uvoľnené tesne pred koncom fiškálneho roka vo Washingtone 30. septembra. „Pre malú krajinu, akou je Libanon, je to naozaj veľmi významné,“ anonymne uviedol jeden z asistentov v telefonickom rozhovore s novinármi.
Reuters pripomína, že tieto financie poskytli USA v čase, keď Trumpova administratíva výrazne obmedzila programy zahraničnej pomoci s odôvodnením, že jej prioritou pri míňaní peňazí daňových poplatníkov je Amerika. Agentúra dodáva, že financie zrejme odzrkadľujú Trumpovu snahu o vyriešenie konfliktu v Pásme Gazy a širšom regióne.
Podpora USA pomáha libanonským silám „v ich úsilí presadiť libanonskú suverenitu v celej krajine a plne implementovať rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1701, jediný životaschopný rámec pre trvalé bezpečnostné opatrenia pre Libanoncov aj Izraelčanov“, potvrdil hovorca ministerstva zahraničných vecí na žiadosť o komentár v emailovom vyhlásení.
V Libanone je od novembra 2024 v platnosti prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom. Obe strany sa však opakovane obviňujú z jeho porušovania. Izrael pokračuje v takmer každodenných operáciách v Libanone, pričom obviňuje Hizballáh, že sa usiluje znova vybudovať svoju vojenskú spôsobilosť na juhu krajiny. Izrael deklaruje, že cieľom jeho pokračujúcich útokov v Libanone sú práve militanti tejto skupiny. Organizácia Spojených národov však potvrdila v Libanone úmrtia viac ako sto civilistov.
Vláda v Bejrúte pod tlakom USA nariadila libanonskej armáde, aby do konca roka vypracovala plán na odzbrojenie Hizballáhu, ktorý však tento plán odmieta.
Libanonský zdroj oboznámený s touto vecou uviedol, že financovanie zahŕňa 190 miliónov dolárov pre libanonské ozbrojené sily a 40 miliónov dolárov pre vnútorné bezpečnostné sily.
Asistenti demokratických členov amerického Kongresu doplnili, že finančné prostriedky boli uvoľnené tesne pred koncom fiškálneho roka vo Washingtone 30. septembra. „Pre malú krajinu, akou je Libanon, je to naozaj veľmi významné,“ anonymne uviedol jeden z asistentov v telefonickom rozhovore s novinármi.
Reuters pripomína, že tieto financie poskytli USA v čase, keď Trumpova administratíva výrazne obmedzila programy zahraničnej pomoci s odôvodnením, že jej prioritou pri míňaní peňazí daňových poplatníkov je Amerika. Agentúra dodáva, že financie zrejme odzrkadľujú Trumpovu snahu o vyriešenie konfliktu v Pásme Gazy a širšom regióne.
Podpora USA pomáha libanonským silám „v ich úsilí presadiť libanonskú suverenitu v celej krajine a plne implementovať rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1701, jediný životaschopný rámec pre trvalé bezpečnostné opatrenia pre Libanoncov aj Izraelčanov“, potvrdil hovorca ministerstva zahraničných vecí na žiadosť o komentár v emailovom vyhlásení.
V Libanone je od novembra 2024 v platnosti prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom. Obe strany sa však opakovane obviňujú z jeho porušovania. Izrael pokračuje v takmer každodenných operáciách v Libanone, pričom obviňuje Hizballáh, že sa usiluje znova vybudovať svoju vojenskú spôsobilosť na juhu krajiny. Izrael deklaruje, že cieľom jeho pokračujúcich útokov v Libanone sú práve militanti tejto skupiny. Organizácia Spojených národov však potvrdila v Libanone úmrtia viac ako sto civilistov.
Vláda v Bejrúte pod tlakom USA nariadila libanonskej armáde, aby do konca roka vypracovala plán na odzbrojenie Hizballáhu, ktorý však tento plán odmieta.