USA poskytnú Ukrajine ďalšiu pomoc v hodnote 275 miliónov dolárov

Washington 28. októbra (TASR) - Spojené štáty v piatok oznámili, že Ukrajine poskytnú zo svojich zásob ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote 275 miliónov dolárov. Zahŕňať má zbrane, muníciu či vojenské vybavenie. TASR správu prevzala zo spravodajských staníc Sky News a CNN.



Nový balík pomoci ohlásila Sabrina Singhová z tlačového oddelenia amerického ministerstva obrany. Súčasťou bude podľa Singhovej napríklad aj ďalšia munícia do amerických salvových raketometov HIMARS, náboje do delostreleckých, protipancierových či ručných zbraní.



Singhová dodala, že USA od nástupu súčasného prezidenta Joea Bidena do úradu vyčlenili "na bezpečnostnú pomoc Ukrajine už viac než 18,5 miliardy dolárov".



Nový balík pomoci pre Ukrajinu potvrdil aj minister zahraničných vecí USA Antony Blinken. "Pracujeme tiež na tom, aby sme Ukrajine poskytli potrebné spôsobilosti v oblasti protivzdušnej obrany a to prvými dvoma americkými systémami protivzdušnej obrany NASAMS, ktoré budú na budúci mesiac pripravené na dodanie Ukrajine. So spojencami (v NATO) a partnermi pracujeme aj na umožnení dodávok ich vlastných protivzdušných systémov na Ukrajinu," povedal Blinken.