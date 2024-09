USA poskytnú Ukrajine vojenskú pomoc vo výške 375 miliónov dolárov

Washington 26. septembra (TASR) - Spojené štáty poskytnú Ukrajine vojenskú pomoc vo výške 375 miliónov dolárov (336 miliónov eur). Balík zahŕňa muníciu pre raketové systémy HIMARS, vozidlá odolné voči výbuchom mín (MRAP) či protitankové strely Javelin, oznámil v stredu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Spojené štáty sú odhodlané brániť Ukrajinu pred brutálnou ruskou agresiou," uviedol Blinken vo vyhlásení a dodal, že Washington túto novú pomoc "poskytne čo najrýchlejšie".



Administratíva prezidenta Joea Bidena poskytla Ukrajine od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 vojenskú a hospodársku pomoc vo výške približne 175 miliárd dolárov (157 miliárd eur), píše AFP.



Súčasťou nového balíka sú tiež "náhradné diely, doplnkové vybavenie, služby, výcvik a doprava".



Nadchádzajúce prezidentské voľby v USA by podľa AFP mohli znamenať zmenu pre kľúčového podporovateľa Ukrajiny. Republikánsky kandidát Donald Trump v pondelok označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za "najlepšieho obchodníka na svete".



"Zakaždým, keď Zelenskyj príde do USA, odchádza so 100 miliardami dolárov," povedal Trump a vyhlásil, že Spojené štáty uviazli v tejto vojne, pokiaľ nebude prezidentom.



Blinken zopakoval podporu Kyjevu a dodal, že Spojené štáty budú naďalej stáť na strane Ukrajiny.