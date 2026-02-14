Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 14. február 2026Meniny má Valentín
< sekcia Zahraničie

USA poslali do Venezuely viac ako šesť ton zdravotníckeho materiálu

.
Pracovníci tlačia palety s lekárskymi potrebami, ktoré darovali Spojené štáty, po ich príchode na medzinárodné letisko Simóna Bolívara v Maiquetii vo Venezuele v piatok 13. februára 2026. Foto: TASR/AP

Rezort dodal, že dočasné venezuelské ministerstvo zdravotníctva distribuuje lieky darované Spojenými štátmi po celej krajine tým, ktorí potrebujú urgentnú lekársku starostlivosť.

Autor TASR
Washington 14. februára (TASR) - Spojené štáty v piatok oznámili, že poslali do Venezuely viac ako šesť ton zdravotníckeho materiálu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Dodávka prioritného zdravotníckeho materiálu pre venezuelský ľud je súčasťou plánu na „stabilizáciu, obnovu a prechod“ krajiny, uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení.

Rezort dodal, že dočasné venezuelské ministerstvo zdravotníctva distribuuje lieky darované Spojenými štátmi po celej krajine tým, ktorí potrebujú urgentnú lekársku starostlivosť.

Stabilizácia zdravotníckeho systému priláka zodpovedné investície zo súkromného sektora a pomôže Venezuele k väčšej sebestačnosti – v súlade s naším prístupom podporovať obchod, nie pomoc,“ uvádza sa tiež vo vyhlásení amerického ministerstva.

Oznámenie prišlo v čase, keď americký prezident Donald Trump uviedol, že plánuje navštíviť Venezuelu. Krajinu tento týždeň navštívil americký minister energetiky Chris Wright, ktorý rokoval s dočasnou prezidentkou Delcy Rodríguezovou a predstaviteľmi ropného priemyslu o využívaní zásob ropy v krajine. Trump chce, aby veľké americké ropné spoločnosti rýchlo oživili ropný sektor a zvýšili produkciu o milióny barelov denne.
.

Neprehliadnite

SLOVÁCI OPÄŤ VÍŤAZNE: Taliansko zdolali 3:2, majú plný počet bodov

Macron vyzval na nastavenie pravidiel spolužitia s Ruskom

ONLINE ZOH 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

SCHOVÁVAL SA 16 ROKOV: Zatkli Slováka, ktorý prišiel na zápas s Fínmi