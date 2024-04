USA poslali Ukrajine tisícky zbraní skonfiškovaných v Arabskom mori

Washington 10. apríla (TASR) - Spojené štáty poslali Ukrajine tisícky zbraní, ktoré skonfiškovali v Arabskom mori. Oznámilo to v utorok americké ministerstvo spravodlivosti, informuje agentúra DPA.



"Spojené štáty doručili 4. apríla ukrajinským ozbrojeným silám vyše 5000 zbraní AK-47, guľometov, ostreľovačských pušiek a RPG-7 a viac ako 500.000 nábojov kalibru 7,62 mm," uviedol rezort.



Zbrane zhabala v rokoch 2021 až 2021 americká armáda a ozbrojené sily NATO na štyroch lodiach, ktoré sa plavili bez vlajky v Arabskom mori, pričom smerovali z Iránu do Jemenu. Podľa Washingtonu ich chcel Irán poslať jemenským povstalcom húsíom, čo by bolo porušením rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN.



"Týmto transferom zbraní vláda Spojených štátov jednak narúša destabilizačné úsilie Iránu a zároveň podporuje boj Ukrajiny proti brutálnej, nevyprovokovanej invázii Ruska," uviedol americký minister spravodlivosti Merrick Garland.



DPA pripomína, že USA vykonali obdobnú akciu už vlani, pričom na Ukrajinu vtedy previezli viac ako jeden milión kusov munície, ktorú skonfiškovali taktiež na ceste z Iránu do Jemenu.



Spojené štáty sú považované za najdôležitejšieho spojenca Ukrajiny v jej obrane proti Rusku. Rozsiahlejšia vojenská pomoc z ich strany je však momentálne v nedohľadne. Schválenie takéhoto balíka v hodnote 60 miliárd dolárov totiž už celé týždne blokujú v Snemovni reprezentantov republikáni, ktorí tam majú väčšinu mandátov, hoci už ho odobril Senát.