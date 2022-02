Americkí diplomati z Ukrajiny strávili kvôli bezpečnosti noc v Poľsku

Washington 22. februára (TASR) - Spojené štáty v pondelok večer oznámili, že posielajú všetkých svojich diplomatov na Ukrajine do Poľska - dôvodom sú obavy o ich bezpečie. Oznámenie USA prišlo niekoľko hodín po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin nariadil vyslanie ruských vojakov do dvoch povstaleckých oblastí na východe Ukrajiny. Informácie priniesla v utorok tlačová agentúra AFP.



"Pracovníci ministerstva zahraničných vecí nachádzajúci sa v súčasnosti vo Ľvove strávia z bezpečnostných dôvodov noc v Poľsku," uviedol vo vyhlásení americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.



Toto rozhodnutie nasledovalo len niečo vyše týždňa po tom, čo USA premiestnili svoje veľvyslanectvo z Kyjeva do Ľvova, mesta na západe Ukrajiny, pretože nastalo "dramatické zrýchlenie" v zhromažďovaní ruských vojakov a ťažkých zbraní pri hraniciach s Ukrajinou.