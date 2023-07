USA pošlú Taiwanu vojenskú pomoc za 340 miliónov dolárov

Washington 28. júla (TASR) - Spojené štáty čoskoro ohlásia nový balík vojenskej pomoci pre Taiwan v hodnote približne 340 miliónov dolárov. Uviedol to v piatok nemenovaný predstaviteľ USA, píše agentúra AFP.



V rámci nového balíka pomoci by mal Taiwan dostať výzvedné, sledovacie a prieskumné vojenské vybavenie, ako aj muníciu do malých strelných zbraní. Balík by mohol podľa citovaného zdroja zahŕňať aj ďalšie, bližšie nešpecifikované položky.



Kedy bude nová americká pomoc pre Taiwan oficiálne oznámená, nie je jasné, ale podľa AFP by to mohla americká administratíva ohlásiť ešte v priebehu piatka.



Tento krok však podľa AFP zrejme podráždi komunistickú vládu v Pekingu, pretože Čína považuje fakticky nezávislý Taiwan za súčasť svojho územia. Taiwan čínske nároky odmieta a zdôrazňuje, že o osude ostrova môžu rozhodovať len samotní Taiwančania.



Peking opakovane hrozí, že jedného dňa Taiwan opäť ovládne, pričom nevylučuje ani použitie vojenskej sily. V posledných troch rokoch čínske vojenské lietadlá a lode opakovane vykonávajú manévre a cvičenia v okolí Taiwanu.



Pred prípadnou inváziou na Taiwan varujú Čínu aj Spojené štáty, ktoré dlhodobo dodávajú zbrane taiwanskej armáde. Washington dúfa, že tak odradí Čínu od prípadnej invázie na Taiwan.



Americký Kongres splnomocnil prezidenta Joea Bidena, aby mohol poskytovať pomoc Taiwanu aj zo zásob americkej armády, ako to už Biely dom robí aj v prípade Ukrajiny. Takýto postup je rýchlejší a jednoduchší v porovnaní s uzatváraním nových zmlúv s výrobcami zbraní.