USA pošlú Ukrajine balíček vojenskej pomoci v hodnote 125 miliónov USD

Washington 23. augusta (TASR) – Spojené štáty pošlú Ukrajine ďalší balíček vojenskej pomoci v hodnote 125 miliónov amerických dolárov, zatiaľ čo sa Washington snaží lepšie pochopiť ako ukrajinská ofenzíva v Kursku pomáha napĺňať širšie bojové ciele, uviedli v noci na piatok nemenovaní predstavitelia amerických úradov. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Najnovší balíček obsahuje protivzdušné rakety, muníciu pre raketomety HIMARS, protitankové strely Javelin a množstvo ďalších striel určených na ničenie obrnených cieľov, dronov a elektronických systémov a zariadení, delostrelecké granáty pre delá s priemerom 155 a 105 milimetrov, vozidlá a ďalšie vybavenie.



Balíček pomoci zatiaľ nebol oficiálne oznámený. Mohlo by sa tak však stať už v piatok, deň pred ukrajinským sviatkom dňa nezávislosti.



Zbrane budú poskytnuté zo skladových zásob Pentagónu, preto ich možno dodať rýchlejšie.



Balíček pomoci prichádza v čase pokračujúcej ukrajinskej ofenzívy do Ruska. Ruské jednotky medzičasom postupujú na ukrajinské mesto Pokrovsk, ktoré je dôležitým logistickým centrom ukrajinskej armády. Dobytie tohto mesta by mohlo ohroziť obranné pozície Ukrajiny a priblížiť Rusko k cieľu, ktorým je obsadenie Doneckej oblasti. Ruské jednotky sa v súčasnosti nachádzajú iba asi desať kilometrov od mesta.



Najnovší balíček posúva hodnotu pomoci, ktorú Spojené štáty od roku 2022 poskytli Ukrajine, na úroveň presahujúcu 55,7 miliardy amerických dolárov.