USA pošlú Ukrajine ďalšie štyri raketomety HIMARS

Washington 20. júla (TASR) - Spojené štáty pošlú Ukrajine štyri ďalšie salvové raketomety HIMARS. Povedal to v stredu americký minister obrany Lloyd Austin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Budeme aj naďalej hľadať inovatívne spôsoby, ako pokračovať v dlhodobej podpore odvážnych mužov a žien z ukrajinských ozbrojených zložiek. Prispôsobíme našu pomoc s cieľom zaistiť, že Ukrajina má technológie, strelivo a palebnú silu na ubránenie sa," povedal Austin na začiatku stretnutia so spojencami prostredníctvom videokonferencie. Súčasťou americkej zásielky bude strelivo do raketometov a ďalšia delostrelecká munícia.



Spojené štáty dodali Kyjevu od polovice júna už osem salvových raketometov HIMARS, napísala v utorok agentúra AFP. Americké ministerstvo obrany minulý piatok (15. júla) na svojej oficiálnej webovej stránke potvrdilo, že USA sľúbili dodať ešte ďalšie štyri systémy. So zásielkou oznámenou v stredu sa celkový počet poskytnutých HIMARS-ov zvýši na 16, dodal Austin.



Tento raketový systém dokáže so súčasnou muníciou zasahovať ciele až do 80 kilometrov, čo je výrazne viac ako ukrajinská armáda doteraz dokázala.



Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov v utorok požiadal Západ o "drastické" zvýšenie dodávok mobilných raketových systémov, ktoré by Kyjevu umožnili protiofenzívu proti ruským inváznym jednotkám.