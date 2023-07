USA pošlú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote do 400 mil. dolárov

Washington 25. júla (TASR) - Spojené štáty pošlú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote do 400 miliónov dolárov (361 miliónov eur). Najnovšia zásielka má obsahovať muníciu pre salvové raketomety HIMARS a systémy protivzdušnej obrany NASAMS, ako aj rakety Stinger a Javelin, či malé prieskumné drony Hornet.



TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP citujúcej nemenovaných amerických predstaviteľov oboznámených so situáciou.



Balík má zahŕňať aj muníciu do húfnic a tiež 32 obrnených transportérov Stryker, ako aj demolačnú techniku, mínomety, rakety Hydra-70, či 28 miliónov nábojov do ručných strelných zbraní.



AP pripomína, že USA už poskytli Ukrajine od vtedy, ako ju vlani vo februári napadlo Rusko, pomoc v celkovej hodnote prevyšujúcej 41 miliárd dolárov (37 miliárd eur).