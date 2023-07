USA pošlú Ukrajine kazetovú muníciu, potvrdil Bidenov poradca

Washington 7. júla (TASR) - Spojené štáty pošlú Ukrajine kazetovú muníciu, oznámil v piatok poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Informoval o tom denník The New York Times, ktorý poukázal, že Ukrajine sa míňajú zásoby delostreleckej munície. Ako dodáva agentúra AP, Kyjev sa podľa Sullivana zaviazal, že s kazetovou muníciou bude zaobchádzať opatrne. Uvádza to TASR.



Dodanie kazetovej munície Ukrajine schválil podľa agentúry AFP prezident Joe Biden. Sullivan však dodal, že oficiálne zásielku kazetovej munície Ukrajine oznámi Pentagón.



Používanie kazetovej munície zakazuje vyše 120 krajín. Obvykle sa z týchto zbraní uvoľní obrovské množstvo menších bombičiek, ktoré dokážu zabíjať na ploche niekoľkých hektárov, čo ohrozuje životy civilistov.



"Ukrajina nepoužije túto muníciu v cudzom štáte. Chráni si svojich občanov a akékoľvek zbrane bude používať tak, aby minimalizovala riziká pre občanov," vysvetlil Sullivan.



Francúzsko ani Nemecko, ktoré sú signatármi dohody proti kazetovej munícii, v piatok priamo nekritizovali zámer USA zaslať Ukrajine tieto zbrane, avšak zdôraznili, že nebudú nasledovať tento krok.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa k záležitosti vyjadril vyhýbavo: "Je na jednotlivých členoch, aké zbrane a vojenský materiál pošlú Ukrajine," uviedol. Upozornil, že Rusko na Ukrajine tiež využíva kazetovú muníciu.



Biden ešte ako člen amerického Senátu v minulosti kritizoval používanie kazetovej munície, pričom zdôrazňoval jej riziká pre civilistov, dodáva The New York Times.