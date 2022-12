USA pošlú Ukrajine zariadenia na presné navádzanie bômb

Washington 20. decembra (TASR) - Spojené štáty plánujú podľa viacerých amerických predstaviteľov poslať Ukrajine elektronické zariadenia, ktoré dokážu premeniť neriadené letecké bomby na muníciu s vysokou presnosťou zásahu. TASR o tom informuje podľa televízie CNN.



Očakáva sa, že rozhodnutie o dodávke by malo padnúť už tento týždeň ako súčasť ďalšieho balíka pomoci pre Ukrajinu, uviedli zdroje CNN. Ako prvý o tom informoval denník Washington Post.



Pomocou navigačných zariadení sa bomby dajú upraviť na muníciu spoločného priameho útoku známu pod skratkou JDAM. Americká armáda ich používa od bômb s hmotnosťou 227 kilogramov (500 libier) po 907 kg (2000 lb), aby cieľ zasiahli s vysokým stupňom presnosti.



Úradníci Pentagónu neuviedli, koľko takýchto súprav alebo aký konkrétny typ JDAM poskytnú Ukrajine. Súpravy poskytujú neriadeným bombám dosah približne 24 kilometrov, čo znamená, že by nemohli zasiahnuť ciele hlboko v ruskom území.



Presné bomby by mohli Kyjevu pomôcť zaútočiť na pevné ruské obranné línie alebo iné veľké ciele. Ukrajinské letectvo však bude musieť nájsť spôsob, ako zacieliť a odpáliť JDAM z lietadiel zo sovietskej éry, podobne ako to predtým urobilo s americkými protiradiačnými raketami HARM.