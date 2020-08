Postrelený Afroameričan mal podľa generálneho prokurátora pri sebe nôž

Washington/Kenosha 27. augusta (TASR) – Afroameričan Jacob Blake, ktorého v nedeľu postrelil policajt v meste Kenosha v americkom štáte Wisconsin priznal, že mal pri sebe nôž. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal generálny prokurátor štátu Wisconsin Josh Kaul, ktorého citovala agentúra DPA.



Kaul uviedol, že policajtov privolala žena, ktorá sa im v telefonáte sťažovala na nechcenú prítomnosť svojho priateľa na pozemku. Privolaní policajti sa následne podľa prokurátora pokúsili Blakea zatknúť, pričom naňho použili elektrický paralyzér, avšak nepodarilo sa im ho zastaviť.



Kaul povedal, že Blake išiel k svojmu vozidlu, otvoril dvere na strane vodiča a následne sa nahol dopredu. V tom momente naňho jeden z policajtov vystrelil zo služobnej zbrane, pričom ho sedemkrát postrelil do chrbta. Prokurátor ďalej uviedol, že na podlahe auta sa na strane vodiča našiel nôž.



Úrady vo Wisconsine medzičasom zverejnili totožnosť policajta, ktorý 29-ročného Blakea postrelil. Ide o Rustena Sheskeyho, ktorý v miestnom policajnom slúži sedem rokov, informovala vo štvrtok spravodajská stanica Sky News. Poslaný bol na tzv. administratívnu dovolenku.



Incident z nedele zachytili na video okoloidúci. Na 20-sekundovom videozázname kráča Blake k vozidlu SUV. Za ním idú dvaja policajti, ktorí naňho miera strelnými zbraňami. Blake následne nastupuje do vozidla, zatiaľ čo ho jeden z policajtov zjavne schamtane za tričko a sedemkrát postrelí do chrbta.



Blakea previezli po streľbe do nemocnice, momentálne je vo vážnom stave a slov svojho otca je ochrnutý od pása nadol. Jeho postrelenie vyvolalo v Kenoshi okamžité protesty, ktoré pokračovali aj v nasledovných dňoch.



V noci na stredu zahynuli počas tretieho dňa nepokojov v Kenoshi následkom streľby dve osoby a jedna ďalšia utrpela zranenia.



Polícia v meste Antioch v štáte Illinois v stredu oznámila, že v tejto súvislosti zadržala 17-ročného mladého belocha, Kylea Rittenhousea, ktorého následne obvinili z úmyselnej vraždy prvého stupňa. Videozáznam z miesta činu ho zachytil pri tom, ako na ulici začal po ľuďoch strieľať z poloautomatickej zbrane.



Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že do Kenoshi, kde už predtým povolali príslušníkov Národnej gardy, vyšle ďalšie federálne bezpečnostné zložky.