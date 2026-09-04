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USA potopili loď, ktorá údajne patrila ekvádorskému gangu Los Choneros
Ide už o tretie potopenie plavidla, ktoré údajne patrilo skupine Los Choneros. Tá má väzby aj na známy mexický kartel Sinaloa.
Autor TASR
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Quito 4. septembra (TASR) - Americká armáda v Tichom oceáne zničila už tretiu loď patriacu ekvádorskému gangu Los Choneros (pomenovanom podľa mesta Chone), uviedlo v piatok Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Americká armáda od minuloročnej jesene na príkaz prezidenta Donalda Trumpa opakovane útočila na lode v Karibiku a vo východnom Tichom oceáne s tvrdením, že sú využívané na pašovanie drog do Spojených štátov. Predstavitelia USA pritom často označovali ľudí zabitých pri týchto útokoch za „narkoteroristov“. Štvrtková operácia je súčasťou tejto širšej operácie, pri ktorej od minulého roka zahynulo vyše 200 ľudí.
SOUTHCOM vo vyhlásení uviedlo, že „úspešne zadržali plavidlo, ktoré slúžilo ako zásobovacia stanica na dopĺňanie paliva a podporu nelegálnych operácií pašovania drog na mori v medzinárodných vodách vo východnej oblasti Tichého oceánu“.
„Zo spravodajských informácií vyplýva, že plavidlo slúžilo na podporu násilnej narkoteroristickej organizácie Los Choneros,“ dodalo.
Nešpecifikovaný počet osôb na palube lode bol pred jej potopením z lode evakuovaný a „bezpečne odovzdaný“ ekvádorským úradom, dodalo veliteľstvo.
Videozáznam zverejnený americkými ozbrojenými silami zachytáva, ako plavidlo zadržali vrtuľník a čln s vojenským personálom. Následne ho zničili, keď pri výbuchu do vzduchu stúpal obrovský oblak dymu.
Ide už o tretie potopenie plavidla, ktoré údajne patrilo skupine Los Choneros. Tá má väzby aj na známy mexický kartel Sinaloa.
Americká armáda od minuloročnej jesene na príkaz prezidenta Donalda Trumpa opakovane útočila na lode v Karibiku a vo východnom Tichom oceáne s tvrdením, že sú využívané na pašovanie drog do Spojených štátov. Predstavitelia USA pritom často označovali ľudí zabitých pri týchto útokoch za „narkoteroristov“. Štvrtková operácia je súčasťou tejto širšej operácie, pri ktorej od minulého roka zahynulo vyše 200 ľudí.
SOUTHCOM vo vyhlásení uviedlo, že „úspešne zadržali plavidlo, ktoré slúžilo ako zásobovacia stanica na dopĺňanie paliva a podporu nelegálnych operácií pašovania drog na mori v medzinárodných vodách vo východnej oblasti Tichého oceánu“.
„Zo spravodajských informácií vyplýva, že plavidlo slúžilo na podporu násilnej narkoteroristickej organizácie Los Choneros,“ dodalo.
Nešpecifikovaný počet osôb na palube lode bol pred jej potopením z lode evakuovaný a „bezpečne odovzdaný“ ekvádorským úradom, dodalo veliteľstvo.
Videozáznam zverejnený americkými ozbrojenými silami zachytáva, ako plavidlo zadržali vrtuľník a čln s vojenským personálom. Následne ho zničili, keď pri výbuchu do vzduchu stúpal obrovský oblak dymu.
Ide už o tretie potopenie plavidla, ktoré údajne patrilo skupine Los Choneros. Tá má väzby aj na známy mexický kartel Sinaloa.