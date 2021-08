USA potvrdili výbuchy v Kábule, nemocnice hlásia desiatky zranených

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Kábul 26. augusta (TASR) - Afganskou metropolou Kábul otriasli vo štvrtok dva výbuchy, potvrdil hovorca amerického ministerstva obrany John Kirby s tým, že išlo o komplexný útok, pri ktorom boli zranení aj americkí vojaci. Zranenia utrpelo najmenej 50 ľudí, informoval britský denník The Guardian," napísal Kirby na Twitteri.Podľa predbežných údajov zomrelo pri útokoch najmenej 13 ľudí a minimálne 50 utrpelo zranenia, pričom väčšinu obetí predstavujú ženy a deti, informoval spravodajca The Guardian Julian Borger.Nemocnica v Kábule však na Twitteri informovala, že prijala už približne 60 zranených. Predstaviteľ americkej vlády pre stanicu Sky News uviedol, že zranenia utrpelo najmenej päť príslušníkov armády USA.Podľa zdroju z britského ministerstva obrany sa predpokladá, že explóziu pred hotelom Baron spôsobil samovražedný útočník, pričom bomba pri bráne letiska bola pravdepodobne nastražená v aute, píše Sky News.Zdroje oboznámené so situáciou pre Sky News uviedli, že nič nenasvedčuje tomu, že by americký prezident Joe Biden uvažoval nad posunutím plánovaného termínu odchodu amerických síl z Afganistanu, ktorý je momentálne stanovený na 31. augusta.Washington podľa nemenovaného predstaviteľa USA "" pracuje s verziou, že útoky spáchala teroristická skupina Islamský štát (IS), konkrétne jej odnož operujúca na území Afganistanu, známa pod skratkou IS-K alebo ISIS-K. Taliban po útoku pripomenul, že vopred varoval americké sily pred hroziacimi útokmi." povedal hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid.Washington predtým tiež varoval, že evakuačné operácie ohrozuje riziko teroristického útoku zo strany Islamského štátu.Afganské militantné hnutie Taliban obsadilo 15. augusta hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Desaťtisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať z tejto stredoázijskej krajiny do zahraničia. Západné krajiny začali s evakuačnými letmi pre svojich diplomatov, občanov a afganských spolupracovníkov, pričom sa naliehavo snažia evakuovať ľudí z krajiny pred 31. augustom.