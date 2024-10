USA potvrdili odloženie schôdzky kontaktnej skupiny pre Ukrajinu

Berlín 9. októbra (TASR) - Sobotňajšia schôdzka kontaktnej skupiny na podporu Ukrajiny na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku sa odkladá po tom, čo americký prezident Joe Biden zrušil svoju plánovanú cestu do Nemecka pre situáciu v súvislosti s hurikánom Milton v Spojených štátoch. Potvrdilo to v stredu americké velenie na základni Ramstein, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



Americká armáda vo vyhlásení nešpecifikovala nový dátum summitu. "Oznámenie o budúcich stretnutiach kontaktnej skupiny na podporu Ukrajiny budú (zverejnené) čoskoro," uviedlo velenie vo vyhlásení pre médiá.



Presunutie summitu na Ramsteine nie je prekvapením vzhľadom na to, že ho mal hostiť Biden, ktorý v utorok oznámil, že posúva svoju cestu do Nemecka, konštatuje DPA. Americký prezident mal byť v Nemecku od 10. do 13. októbra, pričom sa tam mal stretnúť s kancelárom Olafom Scholzom i prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom.



Biely dom však v utorok informoval, že prezident túto cestu odkladá, aby mohol dohliadať na prípravy a reakciu na hurikán Milton, a to zároveň popri vyrovnávaní sa s dôsledkami hurikánu Helene, ktorý len pred necelými dvoma týždňami zasiahol rovnaký región.



Okrem cesty do Nemecka Biden odložil aj svoju následnú návštevu Angoly.



"Bolo jasné, že Biden musel takto blízko pred voľbami vyslať signál, že sa stará o domácu politiku," uviedol podľa agentúry Reuters riaditeľ nemeckého inštitútu pre medzinárodnú politiku a bezpečnosť (SWP) Stefan Mair. Dodal, že Biden tak podľa neho nedáva najavo, že by Ukrajina bola menej významná.



Scholzov hovorca v stredu vyjadril ľútosť nad rozhodnutím Bidena odložiť cestu do Nemecka, no uviedol, že Berlín rozumie dôvodom tohto odkladu.



Kontaktná skupina pre obranu Ukrajiny je neformálna aliancia približne 50 krajín podporujúcich Ukrajinu, ktorá vznikla krátko po vpáde ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022.



Na sobotňajšom stretnutí sa mal zúčastniť aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a mnohí západní lídri. Podľa agentúry Reuters malo ísť o prvé stretnutie na úrovni šéfov vlád jednotlivých krajín.