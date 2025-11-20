< sekcia Zahraničie
USA potvrdili prípravu mierového plánu pre Ukrajinu
Trump a jeho tím pre národnú bezpečnosť, najmä osobitný vyslanec Steve Witkoff a minister zahraničia Marco Rubio, podľa hovorkyne neochvejne pracujú na ukončení vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Washington 20. novembra (TASR) - Americký mierový plán pre Ukrajinu podporovaný prezidentom USA Donaldom Trumpom je prerokúvaný s Ruskom i Ukrajinou a je dobrý pre obe strany. Vo štvrtok to uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová, píše TASR podľa správ agentúry AFP a televízie BBC.
„(Plán) je stále v procese a mení sa, ale prezident ho podporuje. Je to dobrý plán pre Rusko aj Ukrajinu a veríme, že by mal byť prijateľný pre obe strany. Vedieme dobré rozhovory s oboma stranami,“ povedala novinárom Leavittová.
Trump a jeho tím pre národnú bezpečnosť, najmä osobitný vyslanec Steve Witkoff a minister zahraničia Marco Rubio, podľa hovorkyne „neochvejne“ pracujú na ukončení vojny na Ukrajine. Americký prezident je však vraj „frustrovaný z oboch strán“.
Leavittová uviedla, že strojcovia mierového plánu sa „zapojili do rokovaní s oboma stranami“ a prezident ho podporuje. „Viem, že je veľa kritiky a veľa pochybovačov, ale chcela by som vám pripomenúť historický úspech, ktorý tento prezident a jeho tím dosiahli na Blízkom východe,“ uviedla hovorkyňa odkazujúc na Trumpov mierový plán pre Pásmo Gazy.
Hovorkyňa Bieleho domu odmietla akékoľvek tvrdenia, že by záujmy Ukrajiny boli z mierového plánu vylúčené a uviedla, že Biely dom „vypočúva“ obe strany konfliktu.
Obdržanie návrhu amerického mierového plánu krátko pred tlačovou konferenciou hovorkyne Bieleho domu oznámila kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Kyjev je podľa vyhlásenia pripravený s Washingtonom konštruktívne rokovať o jeho znení a „v najbližších dňoch“ sa Zelenský bude zhovárať s Trumpom.
Podľa predošlých medializovaných informácií 28-bodový mierový plán Američania konzultovali s Ruskom a jeho znenie je z veľkej časti založené na požiadavkách Moskvy. Podľa zdroja agentúry AFP zahŕňa územné ústupky Ukrajiny či výrazné zníženie veľkosti ukrajinskej armády výmenou za bezpečnostné záruky zo strany USA.
