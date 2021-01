USA potvrdili už vyše 20 miliónov prípadov nákazy koronavírusom

Baltimore 1. januára (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v Spojených štátoch presiahol 20 miliónov. Vyplýva to údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa, ktorá monitoruje priebeh pandémie v USA i vo svete, informovala v piatok agentúra AFP.



V Spojených štátoch už od začiatku pandémie zaznamenali 20.007.149 nakazených a 346.408 súvisiacich úmrtí. V oboch parametroch USA ďaleko predstihli ostatné krajiny sveta.



Počet potvrdených prípadov nákazy je v Spojených štátoch takmer dvojnásobný ako v Indii, ktorá je v počte infikovaných (vyše 10 miliónov) druhou na svete. Na treťom mieste je Brazília so siedmimi miliónmi pozitívnych testov.



Americké prípady sa na celkovej svetovej bilancii (vyše 83 miliónov nakazených) podieľajú skoro jednou štvrtinou, píše agentúra AP.



Úrady v USA sa momentálne za zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie pokúšajú čo najskôr zaočkovať milióny obyvateľov, podľa kritikov však kampaň začala príliš pomaly a chaoticky.



Nastupujúci prezident USA Joe Biden v tejto súvislosti kritizoval dosluhujúceho šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Prisľúbil, že po svojom nástupe do úradu 20. januára urýchli proces distribúcie vakcín a očkovania.



Trump sľuboval, že do konca tohto roku bude podaných 20 miliónov dávok vakcíny. Doposiaľ však v krajine zaočkovali len necelých 2,8 milióna ľudí; očkovacia kampaň odštartovala len 14. decembra.