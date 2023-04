USA potvrdili, že Taliban zabil strojcu atentátu na kábulské letisko

Washington 26. apríla (TASR) - Afganské vládne radikálne hnutie Taliban zabilo pravdepodobného strojcu samovražedného bombového atentátu na letisko v hlavnom meste Kábul počas chaotického sťahovania amerických jednotiek z krajiny v auguste 2021, potvrdil v utorok Biely dom. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Atentátnik sa odpálil v dave ľudí, ktorí sa pokúšali ujsť z Afganistanu. Explózia si vyžiadala 170 obetí v radoch Afgancov a zahynulo pri nej aj 13 amerických vojakov, ktorí v tom čase zabezpečovali letisko.



Vodca IS, ktorého identitu doposiaľ nezverejnili, bol predstaviteľov nich zabitý ešte začiatkom apríla na juhu Afganistanu v čase, keď Taliban podnikol proti tejto džihádistickej skupine sériu operácií. Talibovia si v tom čase neboli vedomí identity osoby, ktorú zabili, dodal jeden z nemenovaných predstaviteľov.



K výbuchu pri Abbey Gate, bráne do civilnej časti kábulského letiska, došlo 26. augusta 2021. Obete spolu s ďalšími americkými vojakmi v čase explózie kontrolovali tisícky afganských civilistov, ktorí sa v panike pokúšali dostať na jeden z preplnených letov smerujúcich preč z Afganistanu po tom, čo tam opätovne prevzal moc Taliban, pripomína. K útoku sa prihlásil Islamský štát.



Zabitie vodcu bunky IS, ktorá útok naplánovala, bol zabitý predstaviteľmi Talibanu, potvrdil vo vyhlásení hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby.



K explózii pritom došlo niekoľko hodín po tom, čo západní predstavitelia varovali pred veľkým atentátom a vyzvali ľudí, aby opustili letisko. Zúfalí Afganci však toto odporúčanie zväčša ignorovali v snahe čo najrýchlejšie ujsť z krajiny.



Afganská odnož IS známa pod pomenovaním Islamský štát - Chórasán (IS-K) má do 4000 členov a pre Taliban predstavuje najväčšiu vojenskú hrozbu. Skupina pokračuje v podnikaní útokov v krajine aj od opätovného prevzatia moci Talibanom a zameriava sa predovšetkým na menšinové skupiny v Afganistane.