USA potvrdili zhabanie paliva zo štyroch ropných tankerov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Washington 14. augusta (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok potvrdilo, že zhabalo náklad paliva zo štyroch tankerov, ktoré smerovali z Iránu do Venezuely, informovala agentúra AFP.Spojené štáty podľa sa podľa vyhlásenia ministerstva zmocnili nákladu z tankerov s pomocou zahraničných partnerov. Lode dovedna prevážali viac ako milión barelov ropy a ministerstvo to označilo za najväčší zhabaný náklad paliva pochádzajúceho z Iránu.Súd vo Washingtone ešte v júli vydal príkaz, ktorý umožnil zadržanie nákladu tankerov s menami Bella, Bering, Pandi a Luna, uvádza na svojej webovej stránke stanica BBC. Prepravovali 1,2 milióna barelov pohonných hmôt v hodnote takmer 50 miliónov dolárov (približne 42,33 milióna eur).Iránsky veľvyslanec vo Venezuele Hojat Soltani podľa BBC poprel, že by jeho krajina mala s týmito plavidlami niečo spoločné. Lode podľa jeho vyjadrení na Twitteri nepatria Iránu.Washington už v minulosti Irán obvinil, že používa lode plaviace sa pod vlajkou cudzích krajín s cieľom obísť sankcie. Tie Iránu zakazujú predaj pohonných hmôt s cieľom zisku. To je podľa BBC trest pre Irán za to, že rozvíja svoj jadrový program.Spojené štáty koncom júna uvalili sankcie na kapitánov piatich iránskych lodí, ktoré do Venezuely niekoľko týždňov predtým doviezli náklad pohonných hmôt. Tieto tankery boli umiestnené na čiernu listinu Úradu na kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií USA.Venezuelský minister zahraničných vecí Jorge Arreaza označil na Twitteri tento krok USA za ďalší z dôkazov o nenávisti administratívy prezidenta Donalda Trumpa voči Venezuele.Spojené štáty uvalili na Venezuelu už skôr rozsiahle sankcie s cieľom zbaviť moci venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorého režim USA považujú za nelegitímny. To Venezuelu viedlo k rozšíreniu spolupráce s Iránom, ktorý jej doteraz dodával benzín. Táto juhoamerická krajina má pritom bohaté zásoby ropy, ale pohonné hmoty, ktoré boli roky takmer zadarmo, sa v súčasnosti takmer nevyrábajú a Caracas ich musí dovážať.