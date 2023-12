USA potvrdili,že ich bývalý diplomat bol obvinený zo špionáže pre Kubu

Washington 4. decembra (TASR) - Bývalý veľvyslanec USA v Bolívii Manuel Rocha bol obvinený zo špionáže pre kubánsku tajnú službu, ktorú vykonával minimálne od roku 1981. Oznámilo to v pondelok americké ministerstvo spravodlivosti. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



Obvinenia proti Rochovi (73) "odhaľujú jednu z najrozsiahlejších a najdlhšie trvajúcich infiltrácií vlády Spojených štátov zahraničným agentom", uviedol vo vyhlásení americký minister spravodlivosti Merrick Garland.



Federálna žaloba na súde v Miami obviňuje bývalého diplomata, že konal ako nezákonný agent cudzej vlády. Rocha sa podľa žaloby zapájal do "utajenej činnosti" v mene Kuby najmenej od roku 1981, pričom sa stretával s agentami kubánskej tajnej služby a americkej vláde poskytoval nepravdivé informácie.



Rocha 25 rokov pracoval v diplomacii najmä v období studenej vojny, pričom pôsobil väčšinou v krajinách Latinskej Ameriky.



V rokoch 1994 a 1995 pracoval v štruktúrach americkej Rady pre národnú bezpečnosť. Po odchode do penzie začal podnikať a pôsobil ako riaditeľ bane na zlato v Dominikánskej republike.



Úrady ho minulý týždeň v piatok zadržali v jeho dome v Miami a pred súd sa má postaviť v pondelok.



Rocha údajne priznal svoje aktivity tajnému agentovi Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), ktorý sa vydával za kubánskeho agenta, napísala AFP s odvolaním na americké ministerstvo spravodlivosti.