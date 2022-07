Povodne v Kentucky si vyžiadali najmenej 15 obetí

Jackson 29. júla (TASR) - Na najmenej 15 stúpol v piatok počet obetí povodní vyvolaných intenzívnymi dažďami, ktoré v uplynulých dňoch postihli americký štát Kentucky. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na guvernéra štátu Andy ho Besheara.



"Je to zničujúce," povedal Beshear pre televíziu CNN pred návštevou postihnutej oblasti. Dodal, že dosiaľ zahynulo 15 ľudí, no očakáva, že počet obetí sa viac ako zdvojnásobí a bude medzi nimi aj niekoľko detí.



Jerry Stacy, šéf odboru krízového riadenia v ťažko zasiahnutom okrese Perry County, uviedol, že záchranné tímy naďalej pátrajú po nezvestných osobách.



Silná povodňová vlna so sebou strhla vozidlá a zaplavila domy a podniky. Mnoho ľudí v oblasti uviazlo a zostalo bez elektriny v dôsledku zosuvov bahna na strmých svahoch, kam mali záchranári sťažený prístup.



Hoci povodňová vlna po štvrtkovom vrchole miestami opadla, americká Národná meteorologická služba (NWS) uviedla, že prívalové záplavy spôsobené nadmernými zrážkami hrozia až do piatkového večera.