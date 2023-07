Silné dažde v štáte New York si vyžiadali najmenej jednu obeť

New York 10. júla (TASR) - Silné dažde v americkom štáte New York si podľa tamojších médií vyžiadali najmenej jednu obeť, informuje TASR na základe pondelkovej správy agentúry DPA.



Približne 30-ročná žena sa utopila po tom, čo sa spoločne so svojím psom usilovala dostať zo svojho zaplaveného domu v okrese Orange, uviedli v nedeľu neskoro večer tamojšie úrady.



Obzvlášť postihnuté bolo údolie rieky Hudson. Newyorská guvernérka Kathy Hochulová zdôraznila, že niekoľko ľudí je naďalej nezvestných, a vyhlásila núdzový stav pre okresy Orange – zhruba 80 kilometrov severne od mesta New York – a Ontario.



Hochulová tiež vydala varovanie pred život ohrozujúcimi povodňami a vyzvala obyvateľov, aby sa vyhýbali zaplaveným cestám.



Prudké dažde zasiahli podľa stanice CNN aj americkú vojenskú akadémiu vo West Point, kde museli viacero ľudí vyslobodzovať po tom, ako v dôsledku povodní uviazli vo svojich vozidlách.