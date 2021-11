USA povolili niektorým zamestnancom svojej ambasády opustiť Etiópiu

Addis Abeba 4. novembra (TASR) - Americká ambasáda v etiópskej metropole Addis Abeba povolila odísť niektorým svojim zamestnancom a ich rodinným príslušníkom z Etiópie, pretože tigrajské povstalecké jednotky sa už približujú k hlavnému mestu. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters.



Americké veľvyslanectvo vo vyhlásení uvádza, že je pravdepodobné, že príde k ďalšej eskalácii konfliktu, a preto nie je v súčasnosti bezpečné cestovať do Etiópie.



"Ministerstvo zahraničných vecí povolil dobrovoľný odchod americkým štátnym zamestnancom, ktorí nepatria do krízových zložiek, ako aj rodinných príslušníkov zamestnancov krízových aj nekrízových zložiek z Etiópie pre ozbrojený konflikt, občianske nepokoje a možné nedostatky v zásobovaní," uviedlo americké veľvyslanectvo v Etiópii.



Spojené štáty v stredu vyhlásili, že sú "veľmi znepokojené" šírením sa ozbrojeného konfliktu, a vyzvali na zastavenie vojenských operácií, aby sa mohli začať rokovania o prímerí.



Očakáva sa tiež, že osobitný vyslanec USA pre región Afrického rohu Jeffrey Feltman vo štvrtok pricestuje do Addis Abeby, aby dôraznejšie vyzval na ukončenie vojenských operácií a na následný začiatok mierových rokovaní.



Etiópsky vládny kabinet vyhlásil v utorok výnimočný stav na území celej krajiny po tom, ako povstalci z regiónu Tigraj údajne ovládli dve strategicky dôležité mestá ležiace 400 kilometrov severne od Addis Abeby a nevylúčili, že začnú pochodovať smerom k etiópskej metropole.



Hovorca Tigrajského ľudového oslobodzovacieho frontu (TPLF) Getaču Reda v stredu uviedol, že jednotky TPLF sa už nachádzajú v meste Kemise v Amharsku, asi 325 kilometrov od etiópskeho hlavného mesta.



Z dôvodu vyostrenia konfliktu ugandský prezident Yoweri Museveni vo štvrtok zvolal na 16. novembra stretnutie najvyšších predstaviteľov štátov východnej Afriky.



Boje v Tigraji vypukli vlani v novembri po tom, čo tam etiópsky premiér Abiy Ahmed vyslal vojenské jednotky, aby zvrhli oblastnú vládu vedenú frontom TPLF. Abiy, laureát Nobelovej ceny za mier za rok 2019, uviedol, že tento krok bol reakciou vedenia jeho krajiny na útoky TPLF na vojenské tábory vládnych síl.