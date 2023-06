USA povolili Rusku letecky vyzdvihnúť svojich diplomatov

Washington 28. júna (TASR) - Spojené štáty v utorok oznámili, že napriek zákazu komerčných letov umožnili Moskve vyslať do Washingtonu lietadlo, aby tam vyzdvihlo diplomatov, ktorým sa skončilo povolenie na pobyt. USA zároveň Rusko v tomto smere požiadali o reciprocitu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Americká vláda povolila ruskej vláde vyslať do Spojených štátov charterový let, aby prepravil do Ruska tých ruských diplomatov, ktorým sa skončila misia," povedal novinárom hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Matthew Miller.



Ďalej uviedol, že nemá správy o presnom počte ruských diplomatov, ktorých sa to týka. Povedal však, že USA v tomto smere vyžadujú od Ruska "striktnú reciprocitu". "Výmenou za takúto ohľaduplnosť očakávame, že Rusko ponechá otvorenú prepravu našich diplomatov aj nákladu na naše veľvyslanectvo v Moskve," dodal Miller.



Správa, že ruský špeciál letí z Moskvy do Washingtonu sa v utorok objavila na sociálnych sieťach, kde vyvolala špekulácie o dôvode tohto letu. Informáciu ešte pred oznámením USA potvrdila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Vysvetlila, že lietadlo má vo Washingtone vyzdvihnúť ruských diplomatov, ktorým bolo po trojročnom pobyte nariadené USA opustiť.



Denník The Guardian k správe uviedol, že ruskí diplomati neopúšťajú Spojené štáty z dôvodu vyhostenia, ale pre obmedzenia, ktoré Washington uvalil na ruské zahraničné misie.



AFP dodáva, že Spojené štáty zakázali všetkým ruským lietadlám vstup do svojho vzdušného priestoru. Americké letecké spoločnosti taktiež ani nelietajú cez ruský vzdušný priestor, a to v súlade so sankčnými opatreniami, ktoré boli prijaté po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajinu z vlaňajšieho februára.



USA zároveň s Ruskom udržiavajú od vypuknutia vojny na Ukrajine len obmedzený diplomatický kontakt na vysokej úrovni, a to sčasti pre svoje snahy o dosiahnutie prepustenia Američanov zadržiavaných v Rusku.