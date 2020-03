USA požadujú, aby BR OSN v utorok hlasovala o dohode s Talibanom

New York 10. marca (TASR) - Spojené štáty vyzvali Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov (BR OSN), aby v utorok hlasovala o ich dohode s afganským militantným hnutím Taliban, podpísanej 29. februára v Katare. Urobili tak popri oznámení, že americké sily začali odsun z Afganistanu na základe tejto dohody.



Žiadosti o podporenie dohody zo strany BR OSN predchádzalo náročné vyjednávanie, ktoré sa začalo už pred týždňom, uviedla tlačová agentúra AFP s odkazom na pondelkové vyjadrenia nemenovaných diplomatov. Čína podľa nich vzniesla požiadavku, aby sa príslušná rezolúcia zmieňovala o "regionálnej spolupráci".



V návrhu získanom AFP Bezpečnostná rada "vyzýva vládu Afganskej islamskej republiky, aby napredovala v mierovom procese, a to aj účasťou na medziafganských rokovaniach prostredníctvom rôznorodého a inkluzívneho vyjednávacieho tímu zloženého z lídrov afganskej politiky a občianskej spoločnosti vrátane žien". Ostatné krajiny majú "poskytnúť plnú podporu pri povzbudzovaní k úspešnému vyjednávaniu o súhrnnej a udržateľnej mierovej dohode, ktorá ukončí vojnu (v Afganistane) pre prospech všetkých Afgancov".



Diplomati považujú požiadavku, aby sa BR OSN vyjadrovala k dohode medzi jednou z krajín a povstaleckou skupinou, za zriedkavý krok a vyjadrili tiež počudovanie nad tým, že súčasťou daného dohovoru sú dva tajné dodatky týkajúce sa boja proti terorizmu. Tie podľa nich majú členovia rady odobriť bez toho, aby poznali ich obsah, čo jeden z nich označil za "neuveriteľné".



Postoj Ruska k takejto rezolúcii je podľa AFP stále nejasný. Moskva ako stály člen BR OSN s právom veta však ešte v piatok naznačila, že by mohla byť proti po tom, ako Spojené štáty odmietli vyhlásenie schvaľujúce dohodu o prímerí v Sýrii vyrokovanú Ruskom a Tureckom.



Spojené štáty podpísali 29. februára s afganským militantným hnutím Taliban dohodu o prímerí, ktorá zahŕňa stiahnutie amerických jednotiek z Afganistanu. Dohoda by mala viesť k dialógu medzi vládou v Kábule a Talibanom. Tieto mierové rokovania by sa mali začať v utorok v nórskom Osle. Afganistan sa však medzitým ocitlo v inštitucionálnej kríze po tom, ako v pondelok zložili prezidentskú prísahu obaja hlavní kandidáti z vlaňajších volieb - doterajší prezident Ašraf Ghaní a jeho hlavný rival Abdulláh Abdulláh.