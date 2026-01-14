< sekcia Zahraničie
USA pozastavia víza pre imigrantov zo 75 krajín
Autor TASR
Washington 14. januára (TASR) - Spojené štáty v stredu oznámili, že od 21. januára pozastavia proces spracovania víz pre prisťahovalcov zo 75 krajín. Ide o najnovší krok amerického prezidenta Donalda Trumpa v boji proti migrácii do USA, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Ministerstvo zahraničných vecí pozastavuje imigračné víza pre 75 krajín,“ uviedol hovorca rezortu. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v príspevku na X ozrejmila, že opatrenie sa týka napríklad Somálska, Ruska, Brazílie, Egypta, Thajska, Afganistanu, Nigérie či Iránu.
Najnovšie opatrenie sa netýka turistických ani obchodných víz, hoci Trumpova administratíva prisľúbila, že preverí všetkých žiadateľov na sociálnych sieťach.
Šéf Bieleho domu neskrýva svoje snahy o obmedzenie migrácie osôb, ktoré nemajú európsky pôvod. Agentúra AFP pripomína, že Somálčanov označil za „odpad“, ktorý by sa „mal vrátiť tam, odkiaľ prišiel“. Naopak, vyjadril záujem o to, aby sa do USA prisťahovali ľudia zo škandinávskych krajín.
Ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že za jeden rok od Trumpovho návratu do úradu zrušilo viac ako 100.000 víz, čo predstavuje nový rekord. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti minulý mesiac zároveň uviedlo, že Trumpova vláda deportovala už viac ako 605.000 osôb a ďalších 2,5 milióna odišlo dobrovoľne.
