< sekcia Zahraničie
USA pozastavili dialóg s Kosovom
Kosovská vláda v reakcii na to uviedla, že je odhodlaná v regióne podporovať mier a stabilitu.
Autor TASR
Washington/Priština 12. septembra (TASR) - Spojené štáty pozastavili dialóg o posilnení ekonomických a diplomatických vzťahov s Kosovom pre obavy, že niektoré kroky dočasnej vlády vyvolávajú „napätie a nestabilitu“ v regióne. Informovalo o tom americké veľvyslanectvo v Prištine, píše TASR podľa správ agentúr AP a Reuters.
Ambasáda nespresnila, ktoré konkrétne kroky stoja za rozhodnutím, no Washington predtým obvinil úradujúceho predsedu vlády Albina Kurtiho z vyostrovania napätia vo väčšinovo Srbmi obývanej severnej časti Kosova a zo zdržiavania budovania nových inštitúcií po parlamentných voľbách vo februári.
„Spojené štáty na neurčito pozastavili plánovaný strategický dialóg s Kosovom z dôvodu obáv z krokov dočasnej vlády, ktoré zvyšujú napätie a nestabilitu,“ vyhlásilo americké veľvyslanectvo. „Nedávne kroky a vyhlásenia dočasného premiéra Kurtiho ohrozili pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť za mnoho rokov,“ dodalo.
Kosovská vláda v reakcii na to uviedla, že je odhodlaná v regióne podporovať mier a stabilitu. „Vítame aj kritiku. Ak je konkrétna, vynakladáme všetko úsilie, aby sme naše kroky zlepšili a napravili,“ uviedla.
Agentúra Reuters uvádza, že Spojené štáty sú najväčším politickým i finančným podporovateľom Kosova a piatkové rozhodnutie signalizuje nový najnižší bod vo vzájomných vzťahoch. Európska únia pre podnecovanie etnického napätia na severe krajiny uvalila v roku 2023 na Kosovo sankcie.
Kurtiho strana Vetëvendosje (Sebaurčenie - VV) vyhrala februárové parlamentné voľby, ale nepodarilo sa jej zaistiť si väčšinu ani nájsť koaličného partnera na vytvorenie vlády.
Ambasáda nespresnila, ktoré konkrétne kroky stoja za rozhodnutím, no Washington predtým obvinil úradujúceho predsedu vlády Albina Kurtiho z vyostrovania napätia vo väčšinovo Srbmi obývanej severnej časti Kosova a zo zdržiavania budovania nových inštitúcií po parlamentných voľbách vo februári.
„Spojené štáty na neurčito pozastavili plánovaný strategický dialóg s Kosovom z dôvodu obáv z krokov dočasnej vlády, ktoré zvyšujú napätie a nestabilitu,“ vyhlásilo americké veľvyslanectvo. „Nedávne kroky a vyhlásenia dočasného premiéra Kurtiho ohrozili pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť za mnoho rokov,“ dodalo.
Kosovská vláda v reakcii na to uviedla, že je odhodlaná v regióne podporovať mier a stabilitu. „Vítame aj kritiku. Ak je konkrétna, vynakladáme všetko úsilie, aby sme naše kroky zlepšili a napravili,“ uviedla.
Agentúra Reuters uvádza, že Spojené štáty sú najväčším politickým i finančným podporovateľom Kosova a piatkové rozhodnutie signalizuje nový najnižší bod vo vzájomných vzťahoch. Európska únia pre podnecovanie etnického napätia na severe krajiny uvalila v roku 2023 na Kosovo sankcie.
Kurtiho strana Vetëvendosje (Sebaurčenie - VV) vyhrala februárové parlamentné voľby, ale nepodarilo sa jej zaistiť si väčšinu ani nájsť koaličného partnera na vytvorenie vlády.