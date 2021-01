USA pozastavili predaj stíhačiek F-35 arabským krajinám

Washington 28. januára (TASR) - Vláda amerického prezidenta Joea Bidena pozastavila predaj bojových lietadiel F-35 do Spojených arabských emirátov (SAE) a Saudskej Arábie. V stredu to uviedol predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA, ktorého cituje agentúra AFP.



Americký rezort diplomacie chce tieto kúpne zmluvy prehodnotiť s účelom zabezpečiť, že "predaj amerických zbraní je v súlade s našim strategickým cieľom budovať vo svete silnejších, súčinných a schopnejších partnerov v oblasti bezpečnosti".



"Ide o rutinný administratívny krok, typický pre odovzdanie moci, ktorý demonštruje oddanosť novej vlády voči transparentnosti a dobrej správe vecí verejných," dodal hovorca.



Nový americký prezident Joe Biden je vo funkcii týždeň, jeho vláda však už naznačila, že plánuje ukončiť podporu pre vojenskú ofenzívu Saudskej Arábie a SAE v Jemene, pripomína AFP.



Predaj stíhačiek F-35 v hodnote 2,3 miliardy dolárov SAE vyrokoval bývalý prezident Donald Trump po tom, ako krajina normalizovala diplomatické vzťahy s Izraelom. V prípade uskutočnenia predaja by SAE vlastnila tieto americké bojové stroje ako vôbec prvá arabská krajina.



Ak sa predaj neuskutoční, je otázne, či bude mať SAE záujem naďalej zlepšovať diplomatické vzťahy so židovským štátom, komentuje AFP.



Minister zahraničných vecí Antony Blinken na zasadnutí výboru pre zahraničné vzťahy amerického Senátu uviedol, že ofenzíva Saudskej Arábie proti šiitským povstalcom, tzv. húsíom, ktorých podporuje Irán, prispela k vážnej humanitárnej kríze v krajine.