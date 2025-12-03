< sekcia Zahraničie
USA pozastavili spracovanie imigračných žiadostí pre osoby z 19 krajín
A to vrátane Afganistanu, Jemenu, Haiti, Venezuely, Sudánu a Somálska.
Autor TASR
Washington 3. decembra (TASR) - Americká vláda pozastavila spracovanie imigračných žiadostí - vrátane žiadostí o zelené karty a americké občianstvo - pre občanov z 19 neeurópskych krajín vrátane Afganistanu, Jemenu, Haiti, Venezuely, Sudánu a Somálska. Vyplýva to z oficiálnej vládnej správy zverejnenej v utorok, ktorá odkazovala na obavy o národnú a verejnú bezpečnosť. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice CBS News.
Podľa memoranda administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastavila spracovanie žiadostí pre osoby z krajín, ktoré už v júni podliehali čiastočnému zákazu cestovania.
Vysokopostavení americkí úradníci v uplynulých dňoch naznačili, že výrazne sprísnia obmedzenia týkajúce sa imigrantov - ide krok, ktorý bol podnietený nedávnou streľbou na dvoch príslušníkov Národnej gardy. Hlavným podozrivým v prípade tohto útoku, pri ktorej zahynul jeden človek, je totiž afganský štátny príslušník.
„USCIS (Americký úrad pre občianstvo a imigráciu) zohráva kľúčovú úlohu v zabraňovaní teroristom hľadať útočisko v Spojených štátoch a v zabezpečovaní, aby pri preverovaní, posudzovaní a rozhodovaní úrad uprednostňoval bezpečnosť amerického ľudu a dodržiaval všetky zákony USA,“ uvádza sa v memorande.
Správa tiež uvádza, že Spojené štáty boli nedávno svedkami toho, aké následky „môže mať nedostatok preverovania, kontroly a uprednostňovania rýchlych rozhodnutí pre americký ľud“.
Dvadsaťdeväťročný afganský imigrant Ramhánulláh Lakanwál ktorý v utorok poprel svoju vinu, vstúpil do Spojených štátov v roku 2021 v rámci programu Operation Allies Welcome. Cieľom bolo pomôcť Afgancom, ktorí spolupracovali s Američanmi, keď moc v krajine v roku 2021 opäť prevzalo militantné hnutie Taliban.
