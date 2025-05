USA pozastavili vybavovanie víz pre zahraničných a výmenných študentov

Washington 27. mája (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje preverovať sociálne siete zahraničných a výmenných študentov, ktorí chcú získať víza na vstup do Spojených štátov. V dokumente zverejnenom v utorok v rámci príprav na oficiálne schválenie tohto opatrenia Biely dom nariadil pozastavenie vybavovania víz pre týchto študentov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a magazínu Politico.



Americká vláda v dokumente podpísanom šéfom jej diplomacie Marcom Rubiom nariadila americkým veľvyslanectvám a konzulátom, aby pozastavili plánovanie nových pohovorov so žiadateľmi o študentské a výmenné víza.



„S okamžitou platnosťou by konzuláty v rámci príprav na rozšírenie požadovaného preverovania sociálnych sietí nemali pripravovať žiadne vízové pohovory pre študentov alebo výmenných návštevníkov (s vízami typu F, M a J), kým nebudú zverejnené ďalšie usmernenia,“ uvádza sa v dokumente.



Čo presne by sa malo na sociálnych sieťach študentov preverovať, sa v dokumente nepíše. Trumpova administratíva však už v minulosti nariadila podobné preverovanie pre zahraničných študentov, ktorých podozrievala z účasti na protestoch proti krokom Izraela v Pásme Gazy.



Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceová sa k opatreniu priamo nevyjadrila, no uviedla, že „proces preverovania osôb, ktoré prichádzajú do krajiny, berieme veľmi vážne“. „Cieľom je, ako už uviedol prezident (Trump) a minister Rubio, uistiť sa, že ľudia, ktorí sú tu, rozumejú, čo je zákon, (a) že nemajú žiadne zločinecké úmysly,“ dodala hovorkyňa.



„Ak budete žiadať o víza, postupujte podľa... normálnych krokov, (a) očakávajte, že sa na vás budú pozerať,“ odpovedala Bruceová na otázku, či môžu študenti, ktorí chcú v USA študovať od jesene, s vybavením víz rátať ešte pred začiatkom semestra.



Od svojho opätovného nástupu do funkcie Trump opakovane podniká kroky proti zahraničným študentom, ktorých obviňuje z antisemitizmu. Americký prezident tiež vedie spor s Harvardom - jednou z najprestížnejších univerzít v krajine. Minulý týždeň mu zakázal prijímať zahraničných študentov, čo o deň neskôr federálny sudca na základe žaloby univerzity zrušil. Pojednávanie v tejto veci je naplánované na štvrtok.