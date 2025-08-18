< sekcia Zahraničie
USA pozastavili vydávanie humanitárnych víz pre ľudí z Pásma Gazy
Tento typ víz v posledných týždňoch umožňoval získať lekársku starostlivosť v USA vážne chorým ľuďom vrátane malých detí, napísal denník New York Times (NYT).
Autor TASR
Washington 18. augusta (TASR) — Spojené štáty dočasne pozastavili vydávanie návštevníckych víz pre ľudí z Pásma Gazy. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio odôvodnil svoje rozhodnutie úzkymi väzbami niektorých organizácií zapojených do obstarávania víz na teroristické skupiny akou je Hamas. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.
„Nebudeme spolupracovať so skupinami, ktoré majú väzby na Hamas alebo s ním sympatizujú,“ povedal Rubio v relácii Face the Nation televízie CBS News. Netýka sa to len detí, ktorým bol vydaný malý počet víz, ale aj dospelých, ktorí ich sprevádzajú.
Americké ministerstvo zahraničných vecí v sobotu na platforme X uviedlo, že dôkladne skúma „procesy a postupy používané v posledných dňoch na vydávanie malého počtu dočasných lekársko-humanitárnych víz“.
Tento typ víz v posledných týždňoch umožňoval získať lekársku starostlivosť v USA vážne chorým ľuďom vrátane malých detí, napísal denník New York Times (NYT). Vláda USA nekonkretizovala, koľko bolo týchto víz vydaných. Bezprostredne nebolo známe, či sa zákaz vzťahuje iba na nové alebo aj na už vydané víza.
Podľa NYT je za pozastavením vydávania kampaň ultrapravicovej aktivistky Laury Loomerovej na platforme X. Loomerová, podporovateľka amerického prezidenta Donalda Trumpa, tam v piatok zverejnila zábery, údajne zachytávajúce Palestínčanov vstupujúcich na územie USA.
„Prečo vôbec prichádzajú za Trumpovej vlády islamskí votrelci do USA?“ spýtala sa v jednom príspevku. Zamerala sa na organizáciu HEAL Palestine so sídlom v štáte Ohio, ktorá pomáha rodinám z Pásma Gazy dostať zranené a choré deti do USA na lekárske ošetrenie.
V ďalších príspevkoch Loomerová označila príchod Palestínčanov za „riziko pre národnú bezpečnosť“ a trvala na tom, že existuje dostatok moslimských krajín, ktoré si môžu dovoliť prijať osoby vyžadujúce liečbu. „Umožniť ľuďom z Pásma Gazy prísť do USA znamená, že Amerika je na poslednom mieste. Máme plno,“ napísala Loomerová, čím narážala na Trumpov volebný slogan „Amerika na prvom mieste“. Rozhodnutie americkej vlády pozastaviť vydávanie víz označila za svoj úspech.
