USA pozastavujú na jeden mesiac takmer všetky clá na dovoz z Mexika

Washington 6. marca (TASR) - Spojené štáty pozastavujú na mesiac takmer všetky clá na dovoz z Mexika, ktoré platili od tohto týždňa. Všetok tovar z Mexika, na ktorý sa vzťahuje dohoda o voľnom obchode so susednými krajinami, bude do 2. apríla 2025 oslobodený od ciel, napísal vo štvrtok americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Obchodnú dohodu medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou (United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA) podpísali zúčastnené krajiny v roku 2020 počas Trumpovho prvého funkčného obdobia. Trump už v stredu (5. 3.) udelil výrobcom automobilov v USA na jeden mesiac výnimku z ciel. Biely dom oznámil, že automobilky nebudú musieť počas tohto obdobia platiť žiadne clá za výrobky, ktoré pochádzajú z Mexika alebo Kanady a spĺňajú pravidlá o pôvode v zmysle dohody USMCA.



Washington zaviedol s účinnosťou od utorka (4. 3.) clá vo výške 25 % na dovoz tovaru z Mexika a Kanady. Podľa amerického prezidenta majú clá prinútiť obe susedné krajiny, aby zintenzívnili svoje úsilie v boji proti nelegálnej migrácii a pašovaniu drogy fentanyl do USA. Trump chcel uvaliť 25-percentné dovozné clá na všetok tovar z Kanady a Mexika už od 1. februára, no po rokovaní s lídrami týchto krajín ich účinnosť odložil o približne mesiac.