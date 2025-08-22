Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
USA pozastavujú víza pre zahraničných vodičov nákladných vozidiel

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

S okamžitou platnosťou pozastavujeme vydávanie všetkých pracovných víz pre vodičov komerčných nákladných vozidiel, uviedol Rubio.

Autor TASR
Washington 22. augusta (TASR) - Spojené štáty s okamžitou platnosťou pozastavujú vydávanie pracovných víz pre zahraničných vodičov komerčných nákladných vozidiel, oznámil v noci na piatok minister zahraničných vecí USA Marco Rubio. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

Rubio v príspevku na platforme X napísal, že tento krok „chráni záujmy amerických vodičov“.

„S okamžitou platnosťou pozastavujeme vydávanie všetkých pracovných víz pre vodičov komerčných nákladných vozidiel. Rastúci počet zahraničných vodičov, ktorí prevádzkujú veľké ťahače s návesmi na cestách v USA, ohrozuje americké životy a ohrozuje živobytie amerických vodičov,“ uviedol Rubio v príspevku na X.
