USA požiadali Jemen o zapojenie sa do medzinárodných síl v Gaze
OSN tento týždeň schválila Trumpov mierový plán, no jeho uplatňovaniu bránia viaceré prekážky.
Autor TASR
Saná 19. novembra (TASR) - Spojené štáty oslovili Jemen, aby sa pripojil k medzinárodným silám, ktoré by sa podľa mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa mali nasadiť v Pásme Gazy. Agentúru AFP o tejto skutočnosti informovalo päť jemenských zdrojov z prostredia vlády, píše TASR.
Jemenská vláda sa zatiaľ nerozhodla, uviedli zdroje, medzi ktorými boli aj vysokopostavený jemenský diplomat, vojenský predstaviteľ a predstaviteľ prezidentského úradu. Všetci hovorili pod podmienkou zachovania anonymity. Zdroje však označili potenciálne zapojenie za prevažne symbolické.
OSN tento týždeň schválila Trumpov mierový plán, no jeho uplatňovaniu bránia viaceré prekážky. Arabské a moslimské krajiny váhajú v otázke zapojenia sa do Medzinárodných stabilizačných síl (ISF), ktoré by mohli prísť do konfliktu s palestínskymi militantmi.
Vysokopostavený vojenský predstaviteľ Jemenu uviedol, že „zapojenie krajiny do medzinárodných síl sa prerokovalo s Američanmi, no doposiaľ neprišla žiadna oficiálna žiadosť“.
Jemenská vláda je vo veľkej miere rozdelená a oslabená, pripomína AFP. V roku 2014 ju z hlavného mesta Saná vyhnali Iránom podporovaní húsijskí povstalci. Palestínske militantné hnutie Hamas je proti vytvoreniu týchto síl.
