Spojené štáty požiadali KĽDR, aby sa zdržala provokatívnych krokov

Washington 6. januára (TASR) - Spojené štáty v piatok vyzvali Severnú Kóreu (KĽDR), aby sa zdržala ďalších "destabilizačných a provokatívnych" krokov a vrátila sa k diplomacii. Washington tak reagoval na odpálenie asi 200 delostreleckých granátov do mora neďaleko námorných hraníc s Južnou Kóreou. TASR správu z prevzala z agentúry AFP.



"KĽDR predovšetkým vyzývame, aby sa zapojila do zásadných diskusii o identifikácii spôsobov riadenia vojenských rizík a nastolenia trvalého mieru na Kórejskom polostrove," povedal hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller.



"Ako sme opakovane objasnili, Spojené štáty nemajú voči KĽDR žiadne nepriateľské úmysly," dodal.



Severokórejská armáda uviedla, že cvičnú paľbu do Žltého mora neďaleko pohraničných ostrovov vykonala v reakcii na vojenské cvičenia Južnej Kórey. Zároveň odmietla, že by ňou ohrozila mier na Kórejskom polostrove.



Juhokórejské úrady v reakcii na paľbu evakuovali obyvateľov ostrovov Peng-njong a Jon-pchjong, neďaleko ktorých dopadli severokórejské delostrelecké granáty.



KĽDR viackrát odmietla ponuky na dialóg s administratívou amerického prezidenta Joea Bidena.



Severokórejský líder Kim Čong-un sa s Bidenovým predchodcom Donaldom Trumpom stretol trikrát. Tento nezvyčajne osobný diplomatický prístup prispel k zníženiu napätia na Kórejskom polostrove, no nepriniesol trvalú dohodu, píše AFP.