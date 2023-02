USA požiadali Mexiko o vydanie O. Guzmána, syna narkobaróna El Chapa

Mexiko 28. februára (TASR) - Spojené štáty požiadali Mexiko o vydanie Ovidia Guzmána, syna mexického narkobaróna Joaquína "El Chapa" Guzmána a jedného z lídrov kartelu Sinaloa z rovnomenného mexického štátu. V pondelok to uviedol hovorca mexickej vlády, ktorý si však želal ostať v anonymite, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Ovidia Guzmána (32) zadržali v januári počas zásahu v meste Culiacán v západomexickom štáte Sinaloa.



Veľvyslanectvo USA v Mexiku predložilo žiadosť o vydanie Ovidia Guzmána mexickému rezortu diplomacie a generálnej prokuratúre, povedal hovorca, ktorý nechcel byť menovaný, pretože nemal oprávnenie sa k tejto záležitosti vyjadrovať.



Spojené štáty v minulosti ponúkli odmenu vo výške piatich miliónov dolárov za informácie, ktoré by viedli k zadržaniu Ovidia Guzmána. Jeho zatknutie vyvolalo násilnú reakciu kartelu, počas operácie zahynulo desať vojakov a 19 podozrivých zločincov.



Jeho otec, "El Chapo" Guzmán (64), si ako bývalý šéf drogového kartelu Sinaloa v USA odpykáva doživotný trest za obchodovanie s drogami, pranie špinavých peňazí a ďalšie trestné činy.



Ovidio Guzmán si v januári zabezpečil súdny príkaz blokujúci jeho okamžité vydanie do Spojených štátov. Sudca dal Washingtonu čas na predloženie žiadosti o vydanie do 5. marca.



Washington obviňuje Ovidia Guzmána z toho, že pomáhal v Sinaloe prevádzkovať laboratóriá na výrobu metamfetamínu, ako aj zo sprisahania s cieľom distribuovať kokaín a marihuanu.



Údajne nariadil aj vraždy informátorov, obchodníka s drogami a mexickej speváčky, ktorá odmietla vystúpiť na jeho svadbe. V roku 2019 ho mexické bezpečnostné zložky nakrátko zadržali, no následne prepustili po tom, ako jeho kartel rozpútal v krajine násilnosti.