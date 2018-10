USA požiadali Strednú Ameriku, aby bojovala proti ilegálnej migrácii

Hernández a ostatní lídri vyjadrili obavy aj z politiky Trumpovej administratívy, ktorá na hranici rozdeľuje rodiny migrantov.

Washington 12. októbra (TASR) - Viceprezident USA Mike Pence povedal vo štvrtok lídrom troch stredoamerických krajín, že Spojené štáty sú pripravené viac pomáhať ich ekonomikám, ak vyvinú väčšiu snahu v boji proti ilegálnej migrácii.



"Ak urobíte viac, môžem vám tu v mene prezidenta Spojených štátov a amerického ľudu prisľúbiť, že aj my urobíme viac," vyhlásil podľa tlačovej agentúry AP Pence, keď otváral konferenciu na ministerstve zahraničných vecí vo Washingtone.



Pence sa poďakoval honduraskému prezidentovi Juanovi Orlandovi Hernándezovi, guatemalskému prezidentovi Jimmymu Moralesovi a salvádorskému viceprezidentovi Óscarovi Ortizovi za pokrok, ktorý dosiahli od ich prvého stretnutia vlani v Miami.



Avšak Pence dodal, že len za posledný rok sa pokúsilo ilegálne vstúpiť na územie USA z troch stredoamerických krajín viac ako 225.000 ľudí, čo sa rovná vyše polovici všetkých ilegálnych migrantov zachytených pri južnej hranici.



Pence tiež uviedol, že počet zatknutých zo Salvádoru klesol, ale prúdy migrantov z Hondurasu a Guatemaly stúpli o 61 percent a 75 percent.



Viceprezident Pence povedal spomínaným trom lídrom, že najlepší spôsob, ako môžu dosiahnuť pokrok, je posilniť spojenectvo s USA, "hoci niektoré krajiny ako napríklad Čína sa pokúšajú rozšíriť svoj vplyv v tomto regióne".



Washington minulý mesiac povolal svojich vyslancov zo Salvádoru, Panamy a Dominikánskej republiky po tom, čo tieto krajiny prerušili zväzky s Taiwanom a nadviazali diplomatické vzťahy s Čínou.



Hernández odpovedal, že by mal rád väčšiu istotu v tom, čo možno očakávať od USA, pretože finančná pomoc prisľúbená Trumpovou administratívou je menšia, než tá z predchádzajúcich rokov.



Trumpova administratíva navrhla vlani pomoc vo výške 460 miliónov dolárov, teda o 30 percent menej, než bola suma, ktorú americký Kongres schválil v roku 2016 za prezidenta Baracka Obamu.



USA sa zaviazali, že vo fiškálnych rokoch 2015 až 2018 poskytnú Strednej Amerike zahraničnú pomoc vyše 2,6 miliardy dolárov. Tamojšie vlády majú od roku 2016 do roku 2018 rozpočty v celkovej výške 8,6 miliardy dolárov.



Hernández a ostatní lídri vyjadrili obavy aj z politiky Trumpovej administratívy, ktorá na hranici rozdeľuje rodiny migrantov.



Dvojdňová Konferencia o prosperite a bezpečnosti v Strednej Amerike, ktorej spoluorganizátorom je Mexiko, sa bude v piatok zameriavať na bezpečnosť, informovala agentúra AP.