USA pozvali nového čínskeho ministra zahraničných vecí na návštevu

Washington 2. augusta (TASR) - Spojené štáty pozvali na návštevu nového čínskeho ministra zahraničných vecí Wang Iho. Washington tak spravil v rámci snáh o obnovenie dialógu s Pekingom, informovalo v utorok americké ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Pozvánka bola predaná počas pondelkového stretnutia amerických a čínskych predstaviteľov vo Washingtone, uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie Matthew Miller. Ponuka na návštevu bola najskôr predložená Čchin Kangovi, Wangovmu predchodcovi, no ten bol nedávno odvolaný z funkcie.



Miller odmietol uviesť, či Peking pozvánku akceptoval, no povedal, že sa očakáva, že sa daná cesta uskutoční. Podľa Millera ešte nebol stanovený dátum návštevy. Mohla by sa však konať na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku v polovici septembra.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v júni absolvoval návštevu Pekingu, počas ktorej sa už s Wangom stretol. Títo dvaja diplomati sa okrem toho stretli aj v polovici júla na okraj summitu Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v indonézskej Jakarte.



Napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou v posledných rokoch rastie pre spory ohľadom Taiwanu či územných nárokov Číny v Juhočínskom mori, pričom obe mocnosti súperia o vplyv v južnom Tichomorí. Washington a Peking sa však snažia o udržanie dialógu, píše AFP.