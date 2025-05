USA pre epidémiu múch dočasne obmedzia dovoz dobytka z Mexika

Mexiko 12. mája (TASR) - Spojené štáty na 15 dní pozastavia dovoz hospodárskych zvierat z Mexika. Dôvodom sú nedostatočné opatrenia v boji proti epidémii múch, ktorých mäsožravé larvy dokážu usmrtiť dobytok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Pred hroziacimi obmedzeniami na dovoz dobytka varovala administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa Mexiko už v apríli. Washington ich neuvalenie podmienil pokrokom v boji proti epidémii parazitickej muchy Cochliomyia hominivorax. Škodca rozšírený v krajinách Latinskej Ameriky kladie vajíčka do rán či mäkkého tkaniva zvierat a vyliahnuté larvy požierajú živé tkanivo teplokrvných živočíchov. Menej rozšírené sú aj prípady u ľudí.



Americká ministerka poľnohospodárstva Brooke Rollinsová svojmu mexickému rezortnému partnerovi Juliovi Berdeguému v nedeľu odkázala, že „hranica bude na 15 dní uzavretá pre vývoz hospodárskych zvierat, aby sa prehodnotila spoločná stratégia boja proti týmto muchám“. „S opatrením nesúhlasíme, ale sme presvedčení, že sa v krátkom čase dohodneme,“ napísal Berdegué na sociálnej sieti X.



„Keď uvidíme zvýšený dohľad, snahu o likvidáciu múch a pozitívne výsledky týchto opatrení, sme odhodlaní opäť otvoriť hranice pre obchod s hospodárskymi zvieratami,“ vyhlásila Rollinsová. „Nie je to politika ani trestanie Mexika, ide o bezpečnosť potravín a zvierat,“ dodala.



Washington zaviedol podobné opatrenia už v roku 2024. Podľa odhadov Mexiko vlani do Spojených štátov vyviezlo vyše milión kusov dobytka.