USA pre nepriaznivé počasie dočasne demontujú plávajúce mólo pri Gaze

Washington 28. júna (TASR) - Plávajúce mólo umiestnené pri pobreží palestínskeho Pásma Gazy, ktoré slúži na zvýšenie prísunu humanitárnej pomoci pre obyvateľov enklávy, dočasne demontujú, aby ho ochránili pred nepriaznivým počasím. V piatok o tom informoval americký Pentagón. Podľa agentúry AP Spojené štáty zvažujú, že to tak ostane nastálo, ak nebude možné pomoc rozvážať k ľuďom, uvádza TASR.



Provizórne mólo v hodnote 320 miliónov dolárov vybudovala americká armáda pri pobreží, keďže samotná enkláva nemá dostatočne hlboký prístav pre väčšie plavidlá. Dodávky pomoci začali prúdiť zhruba v polovici mája, v súvislosti s mólom sa však odvtedy objavilo viacero komplikácií. Po približne dvoch týždňoch prevádzky sa jeho časť poškodila v dôsledku zlého počasia. Rozbúrené more navyše odtrhlo štyri zakotvené armádne člny, ktoré sa používali na prevoz paliet s nákladom z komerčných plavidiel na mólo. Dve plavidlá more odnieslo k pobrežiu Pásma Gazy, zvyšné uviazli na pobreží neďaleko izraelského Aškelonu.



Nemenovaní americkí predstavitelia uviedli, že ak sa v najbližších dňoch počasie zlepší, armáda by mohla mólo znovu osadiť. Konečné rozhodnutie o tom však zatiaľ nepadlo. Hovorkyňa Pentagónu takisto priznala, že nevie, kedy bude mólo opäť fungovať.



Cez mólo sa dosiaľ podarilo prepraviť približne 6,8 milióna kilogramov potravín do Pásma Gazy. Agentúra AP však upozorňuje na skutočnosť, že prevažná väčšiny pomoci zostáva v priľahlom sklade. Dôvodom je, že humanitárne organizácie prestali pomoc rozvážať zo skladovacieho priestoru ďalej do enklávy, pretože sa stali terčom útokov. Toto skladisko je teraz takmer plné.



OSN pozastavila distribúciu humanitárnej pomoci, ktorá dorazila cez mólo, ešte začiatkom júna. K tomuto kroku pristúpila po tom, čo izraelská armáda v tejto oblasti uskutočnila vojenskú operáciu, počas ktorej vyslobodila štyroch rukojemníkov. Pri tejto akcii zahynulo vyše 270 Palestínčanov, čo podnietilo OSN prehodnotiť bezpečnostnú situáciu humanitárnych pracovníkov.