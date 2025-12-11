Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. december 2025Meniny má Hilda
< sekcia Zahraničie

USA pre porušovanie ľudských práv uvalia ďalšie clá na Nikaraguu

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Clá sa zavedú postupne počas dvoch rokov, od januára 2027 vo výške desať percent a od januára 2028 vo výške 15 percent, uviedol Úrad obchodného zástupcu USA (USTR).

Autor TASR
Washington 11. decembra (TASR) - Spojené štáty v stredu oznámili, že zavedú nové clá na určité tovary z Nikaraguy od roku 2027 pre porušenia ľudských a pracovných práv, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Clá sa zavedú postupne počas dvoch rokov, od januára 2027 vo výške desať percent a od januára 2028 vo výške 15 percent, uviedol Úrad obchodného zástupcu USA (USTR). Krok nadväzuje na vyšetrovanie USTR iniciované minulý rok, ktoré sa venovalo porušovaniu pracovných a ľudských práv v Nikarague.

Podľa jeho zistení Nikaragua „sa dopúšťa čoraz rozšírenejšieho porušovania pracovných práv, ako aj ľudských práv a základných slobôd a systematicky rozoberá mechanizmy právneho štátu chrániace pred svojvoľným rozhodovaním vlády“.

USTR odvtedy stanovil, že politika a postupy Nikaraguy „sú neprimerané a zaťažujú alebo obmedzujú obchod USA“. Dôvodom je okrem iného to, že vytvárajú „nespravodlivú konkurenciu voči americkým pracovníkom a podnikom prostredníctvom popierania základných pracovných práv, čo vedie k umelo nízkym cenám nikaragujských výrobkov“.

„Ak Nikaragua nepreukáže pokrok v riešení týchto otázok, tento harmonogram a sadzby môžu byť upravené,“ uviedol USTR. Tieto clá sa pripočítajú k 18-percentnému „recipročnému“ clu, ktoré prezident Donald Trump zaviedol začiatkom tohto roka, keďže jeho vláda považovala niektoré obchodné praktiky krajiny za nespravodlivé.
.

Neprehliadnite

Poznáme najobľúbenejšie mená v roku 2025: Je medzi nimi vaše dieťa?

OBRAZOM: Vianočnú atmosféru cítiť odvšadiaľ, stromček majú aj surfisti

MIMORIADNA UDALOSŤ: Vlaky išli oproti sebe, zrážke sa vyhli

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci