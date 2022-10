USA pre riziko útokov stiahli diplomatov z nigérijskej metropoly Abuja

Washington 28. októbra (TASR) - Spojené štáty nariadili svojim diplomatom a ich rodinným príslušníkom, aby opustili nigérijskú metropolu Abuja. Zdôvodnili to "zvýšeným rizikom teroristických útokov", informuje agentúra AFP.



Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí môžu na veľvyslanectve zostať len diplomati zaisťujúci jeho núdzové fungovanie.



Ministerstvo varovalo pred hroziacimi útokmi na obchodné centrá, trhy, hotely, reštaurácie, bary či školy v Abuji, ktorá má zhruba 1,2 milióna obyvateľov. Nešpecifikovalo však pritom, kto by takéto útoky mohol podniknúť.



Podľa agentúry AFP sa Abuja dlhodobo považovala za bezpečné mesto. V priebehu posledných šiestich mesiacov však v jej okolí podnikli viacero útokov miestni militanti napojení na extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS/ISIS).



Spojené štáty už v nedeľu vyzvali amerických občanov, aby pre zvýšení riziko teroristických útokov obmedzili svoj pohyb po území Nigérie, a to obzvlášť v metropole Abuja. Podobné varovania následne vydali pre svojich občanov aj Británia, Kanada a Austrália.



Zvýšené obavy o bezpečnosť okrem iného súvisia aj s júlovým hromadným útekom väzňov z prísne stráženého väzenia Kuje na predmestí Abuje, na ktoré zaútočili ozbrojení džihádisti zo skupiny Boko Haram. Na slobodu sa vtedy dostalo zhruba 600 trestancov, z ktorých veľkú časť sa nepodarilo dolapiť.