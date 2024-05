USA pre zlé počasie presunuli výstavbu móla pri Gaze do prístavu Ašdod

Washington 3. mája (TASR) - Americkí vojaci presunuli výstavbu plávajúceho móla, ktoré ma slúžiť na dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, z mora neďaleko pobrežia mesta Gaza do izraelského prístavu Ašdod. Odôvodnili to nepriaznivým počasím. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA



Americké ministerstvo obrany (Pentagón) 25. apríla oznámilo, že začalo s výstavbou móla, ktoré bude stáť najmenej 320 miliónov dolárov. Začiatkom tohto týždňa uviedlo, že výstavba je viac ako spolovice dokončená.



"Centrálne velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) vo štvrtok dočasne pozastavilo montáž plávajúceho móla v blízkosti Pásma Gazy," uviedlo velenie s tým, že očakávaný silný vietor a s ním súvisiace vysoké vlny predstavujú nebezpečenstvo pre vojakov pracujúcich na tomto čiastočne vybudovanom móle.



Plávajúcu konštrukciu a stovky vojakov teda presunuli do prístavu Ašdod na juhozápade Izraela, približne 30 kilometrov severne od palestínskej enklávy. Montáž plánujú dokončiť tam a mólo potom presunúť na pôvodne zamýšľané miesto v mori pri pobreží mesta Gaza, keď sa more utíši.



Plány na výstavbu móla oznámil začiatkom marca americký prezident Joe Biden v reakcii na nedostatočný prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy po zemi. Zariadenie bude pozostávať z plošiny umiestnenej na mori na presun pomoci z väčších lodí na menšie plavidlá a z móla, po ktorom ju budú prepravovať na pevninu.