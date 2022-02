USA pred príchodom konvoja kamionistov povolajú Národnú gardu

Washington 24. februára (TASR) - Vláda Spojených štátov do hlavného mesta Washington povolá stovky príslušníkov Národnej gardy predtým, ako tam príde konvoj kamionistov, ktorí protestujú proti pandemickým obmedzeniam. TASR informuje na základe správy, ktorú vo štvrtok na svojej webovej stránke zverejnila stanica BBC.



Americký minister obrany Lloyd Austin podľa BBC schválil žiadosť federálneho dištriktu Kolumbia a kapitolskej polície o umiestnenie 700 príslušníkov Národnej gardy.



Stovky kamionistov a ich podporovateľov sa v stredu vydali z južnej Kalifornie na cestu do hlavného mesta Washington, aby vyjadrili nespokojnosť s pandemickými opatreniami, píše agentúra AFP.



Inšpirovali sa pri tom protestmi, ktoré niekoľko týždňov sužovali Kanadu. Účastníci protestov v USA žiadajú zrušenie povinného nosenia rúšok, požiadaviek v oblasti očkovania a zatvárania prevádzok.



Príslušníci Národnej gardy budú poskytovať "velenie a kontrolu" od soboty (26. februára) do 7. marca. Nebudú však ozbrojení a nebudú sa ani zúčastňovať na presadzovaní práva.



Kapitolská polícia uviedla, že vo Washingtone sa plánuje zísť niekoľko konvojov v čase, keď americký prezident vystúpi so svojím prejavom o stave únie. Ten je naplánovaný na 1. marca.



Kanadskí kamionisti sériu demonštrácií spustili 22. januára, keď žiadali zrušenie povinného očkovania proti koronavírusu, ktoré je v Kanade nutné pri návrate z USA. Ich požiadavky sa však postupne rozrástli na odvolanie všetkých epidemických opatrení a časť demonštrantov požadovala aj odstúpenie vlády premiéra Justina Trudeaua.



Kanadskí policajti počas uplynulého víkendu voči protestujúcim kamionistom zasiahli, zatkli takmer 200 osôb a zabavili desiatky vozidiel, píše AFP. Hraničné priechody boli opätovne otvorené.