USA pred Trumpovou inauguráciou uskutočňujú cvičenia na hraniciach

Mexiko 18. januára (TASR) - Americké bezpečnostné zložky v piatok uskutočnili cvičenie na hraničnom priechode s Mexikom s využitím ostnatého drôtu a betónových blokov. Podľa tamojších obyvateľov sa počet týchto cvičení za uplynulú dobu zvýšil. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Prejazd vozidiel cez medzinárodný most spájajúci pohraničné mestá Ciudad Juárez a El Paso bol v piatok obmedzený približne na 40 minút, kým príslušníci americkej colnej a pohraničnej stráže absolvovali cvičenia, uviedol novinár agentúry AFP.



Podľa colného úradu v El Pase sa takéto cvičenia začali organizovať už v roku 2019. Ich cieľom je zabezpečiť, aby boli agenti pripravení na prípadné incidenty na hraniciach.



Obyvatelia mexického Ciudad Juárez uviedli, že v čase blížiacej sa inaugurácie zvoleného prezidenta Donalda Trumpa sa však počet cvičení znásobil.



Prezident prisľúbil, že po nástupe do funkcie vyhlási na hraniciach s Mexikom výnimočný stav a vyhostí milióny ľudí bez dokladov, píše AFP. Trump tiež opakovane označil príchod migrantov za "inváziu".



Ciudad Juárez je jednou z hlavných vstupných brán do Spojených štátov pre migrantov, ktorí utekajú pred chudobou, násilím či politickou nestabilitou. Zároveň je jedným z oficiálnych vstupných bodov pre žiadateľov o azyl, ktorí majú dohodnuté stretnutia prostredníctvom aplikácie americkej vlády.