USA: Predaj dronov Rusku znamená účasť Iránu na vojnových zločinoch

Mexiko 10. januára (TASR) - Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v pondelok pripustil, že predaj bezpilotných lietadiel iránskej výroby Rusku môže znamenať, že Irán takto prispieva k vojnovým zločinom.



"Ich zbrane sa používajú na zabíjanie civilistov na Ukrajine a na uvrhnutie miest do chladu a tmy, čo z nášho pohľadu stavia Irán do pozície, v ktorej môže potenciálne prispieť k páchaniu rozsiahlych vojnových zločinov," povedal Sullivan pred novinármi.



Ako vo svojej správe poznamenala agentúra AP, hoci Sullivanov výrok nesignalizuje zmenu politiky, toto obvinenie je jednou z najostrejších rétorík USA voči Iránu, odkedy začal poskytovať zbrane Rusku na podporu jeho takmer rok trvajúcej vojny na Ukrajine.



Sullivan v tejto súvislosti poukázal na európske a americké sankcie voči Iránu, zavedené po tom, ako USA minulý rok odhalili predaj iránskych zbraní Rusku, ako na príklad toho, ako sa západní spojenci snažia "sťažiť tieto transakcie".



Hovorca ministerstva zahraničných vecí Ned Price v pondelok informoval, že USA už prispievajú peniazmi, odbornými znalosťami a ďalšou logistickou podporou ukrajinským a medzinárodným vyšetrovateľom, ktorí na Ukrajine skúmajú obvinenia z vojnových zločinov.



Dodal, že tieto vyšetrovania by mohli presiahnuť rámec činov pripisovaných Rusku. Doplnil, že ak sa počas vyšetrovania zistí, že iránska vláda ako celok alebo jednotliví predstavitelia Iránu sú zapletení do vojnových zločinov alebo sú za ne zodpovední, "budeme pracovať na tom, aby sme aj ich pohnali na zodpovednosť."



Podľa ukrajinskej armády bolo silami jej protivzdušnej obrany od septembra roku 2022 nad Ukrajinou zničených asi 500 iránskych samovražedných bezpilotných lietadiel Šáhid.



Najmä drony tohto typu boli použité na útoky, ktoré zažili Kyjev i ďalšie mestá Ukrajiny na Silvestra a v noci z 1. na 2. januára, keď bolo vypustených asi 80 dronov. Ozbrojené sily Ukrajiny informovali, že ich všetky zostrelili.